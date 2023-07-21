黑海封鎖戰！　烏克蘭宣布駛向俄占領區船隻「視為軍事目標」

▲載有烏克蘭穀物的貨船行駛在黑海上。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄國19日宣布，所有穿越黑海抵達烏克蘭港口的船隻，皆視為潛在軍用貨船，意味著可能遭受攻擊。隨後烏克蘭也於20日表示，任何船隻只要駛向俄占領區港口，都可能成為攻擊目標。交戰雙方在黑海的角力，如今陷入「針鋒相對」局面，恐怕進一步影響全球糧食供應。

烏克蘭國防部聲明，從當地時間21日午夜起，此類船隻「可能被烏克蘭視為軍用貨船，存在所有相應風險」。他們指控，克里姆林宮把黑海變成危險區域，「俄羅斯聯邦再度粗暴地違反全世界普遍的自由航行權，並且刻意破壞糧食安全」。

▲俄軍以飛彈和無人機連續3晚攻擊烏南港口城市敖德薩。（圖／路透）



此前，俄國於17日宣布退出聯合國斡旋的糧食協議，接著連續3晚空襲烏南港口城市敖德薩（Odesa）及尼古拉耶夫（Mykolaiv），更於19日威脅攻擊駛向烏克蘭港口的船隻。

《政客》引述某歐盟國家外交官說法報導，烏俄雙方針鋒相對的威脅，很可能意味著民用船隻的移動將在黑海北部停止，因為風險提高導致保險業者暫停理賠，「這很令人擔憂」。

不過，國際海運會議所（ICS）環境及貿易高級經理斯托珀特（John Stawpert）認為，在一片「劍拔弩張」的情況下，仍難預測對於該區域船運的影響，「目前而言，這在很大程度上是必須靜觀其變的情況。」