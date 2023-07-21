《芭比》今上映！在陸夾縫求生　影院排片率低又遇本土強檔

記者任以芳／綜合報導

▲《Barbie芭比》打造全粉世界。（圖／華納提供）

好萊塢暑期檔大片華納出品《芭比》（Barbie）今（21）日在中美同步上映，據大陸貓眼專業版數據顯示，截止目前，該片上映首日票房只有394.7萬人民幣，排片佔比僅1.9%，同期《小美人魚》上映首日排片還有10%。業界預測若排片率上不去，該片票房可能不敵《小美人魚》。

每年要擠進大陸暑假電影檔期比登天還難，2023年上映的美國浪漫喜劇片《芭比》殺出重圍，順利通過大陸廣電總局審核，今21日正式在大陸上映。該劇情以美泰兒玩具產品芭比娃娃為原型，講述芭比和男友離開童話般的芭比樂園，闖入真實世界的奇幻冒險故事。由美國導演葛莉塔·葛薇執導，知名影星瑪格·羅比和雷恩·葛斯林領銜主演，以娃娃作為藍本的真人電影。

▲電影1:1還原場景。（圖／華納提供）

號稱「國民玩具」的芭比娃娃自誕生以來，60多年依舊風靡全球，成為很多人共同回憶，該片首次以真人電影搬上大螢幕，並且1:1打造場景，完美還原粉紅芭比樂園，像是粉紅沙灘、不同款式的芭比夢幻屋、粉色街道、敞篷跑車，小到芭比日常使用的梳子、蝴蝶結、耳環項鍊等，道具細節100％復刻。

▲ 打出關鍵字，網頁會出現粉紅煙花 。（圖／翻攝 GOOGLE）

華納對於《芭比》票房十分有自信，一口氣示範電影界現象級的營銷案例，比如在海外部分宣傳只有粉紅色廣告看板和上映日期。近期在台灣網站打關鍵字，搜尋網頁會出現粉紅色煙火和粉紅色頁面。

至於在大陸宣傳也很用心，多粉絲都期待芭比的到來。出品方華納公也在大陸舉辦首映活動。根據陸媒報導稱，眼專業版數據顯示，《芭比》週五在大陸市場排片率只有1.6%，貓眼平台上的關注人數12萬人，預售票房僅320萬元人民幣。

▲ 《芭比》在大陸影院排片率比例確實太低 。（圖／翻攝 快科技）

《芭比》本身「被排片率」已經很低，又遇到同檔期大陸國片《超能一家人》《封神第一部》兩部重磅新片，加上《八角籠中》《長安三萬里》等高口碑國產片，導致夾縫中上映的《芭比》競爭激烈。

不少大陸網友留言認為《芭比》排片率太低，也不是主流播放時段，希望想看排片多一點。從《芭比》預告片來看，該片畫風相當清奇，主打的就是「粉紅世界」，很受女孩子喜愛，先前試片會反應也相當不錯。

據了解，電影《芭比》整體口碑確實不錯，爛番茄新鮮度89%，超級嚴格的MTC媒體平均81分，已獲得必看認證，就看在夾縫中大陸電影市場中，是否殺出一道粉粉票房。

▼ 大陸網友希望提高《芭比》排片率 。（圖／翻攝 快科技）