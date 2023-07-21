　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《芭比》今上映！在陸夾縫求生　影院排片率低又遇本土強檔

記者任以芳／綜合報導▲▼《Barbie芭比》劇照瑪格羅比、萊恩葛斯林。（圖／華納提供）

▲《Barbie芭比》打造全粉世界。（圖／華納提供）

好萊塢暑期檔大片華納出品《芭比》（Barbie）今（21）日在中美同步上映，據大陸貓眼專業版數據顯示，截止目前，該片上映首日票房只有394.7萬人民幣，排片佔比僅1.9%，同期《小美人魚》上映首日排片還有10%。業界預測若排片率上不去，該片票房可能不敵《小美人魚》。

每年要擠進大陸暑假電影檔期比登天還難，2023年上映的美國浪漫喜劇片《芭比》殺出重圍，順利通過大陸廣電總局審核，今21日正式在大陸上映。該劇情以美泰兒玩具產品芭比娃娃為原型，講述芭比和男友離開童話般的芭比樂園，闖入真實世界的奇幻冒險故事。由美國導演葛莉塔·葛薇執導，知名影星瑪格·羅比和雷恩·葛斯林領銜主演，以娃娃作為藍本的真人電影。

▲▼《Barbie芭比》劇照瑪格羅比、萊恩葛斯林。（圖／華納提供）

▲電影1:1還原場景。（圖／華納提供）

號稱「國民玩具」的芭比娃娃自誕生以來，60多年依舊風靡全球，成為很多人共同回憶，該片首次以真人電影搬上大螢幕，並且1:1打造場景，完美還原粉紅芭比樂園，像是粉紅沙灘、不同款式的芭比夢幻屋、粉色街道、敞篷跑車，小到芭比日常使用的梳子、蝴蝶結、耳環項鍊等，道具細節100％復刻。

▲▼ 芭比首日排片率 。（圖／翻攝 GOOGLE、網易）

▲ 打出關鍵字，網頁會出現粉紅煙花 。（圖／翻攝 GOOGLE）

華納對於《芭比》票房十分有自信，一口氣示範電影界現象級的營銷案例，比如在海外部分宣傳只有粉紅色廣告看板和上映日期。近期在台灣網站打關鍵字，搜尋網頁會出現粉紅色煙火和粉紅色頁面。

至於在大陸宣傳也很用心，多粉絲都期待芭比的到來。出品方華納公也在大陸舉辦首映活動。根據陸媒報導稱，眼專業版數據顯示，《芭比》週五在大陸市場排片率只有1.6%，貓眼平台上的關注人數12萬人，預售票房僅320萬元人民幣。

▲▼ 芭比首日排片率 。（圖／翻攝 GOOGLE、網易）

▲ 《芭比》在大陸影院排片率比例確實太低 。（圖／翻攝 快科技）

《芭比》本身「被排片率」已經很低，又遇到同檔期大陸國片《超能一家人》《封神第一部》兩部重磅新片，加上《八角籠中》《長安三萬里》等高口碑國產片，導致夾縫中上映的《芭比》競爭激烈。

不少大陸網友留言認為《芭比》排片率太低，也不是主流播放時段，希望想看排片多一點。從《芭比》預告片來看，該片畫風相當清奇，主打的就是「粉紅世界」，很受女孩子喜愛，先前試片會反應也相當不錯。

據了解，電影《芭比》整體口碑確實不錯，爛番茄新鮮度89%，超級嚴格的MTC媒體平均81分，已獲得必看認證，就看在夾縫中大陸電影市場中，是否殺出一道粉粉票房。

▼ 大陸網友希望提高《芭比》排片率 。（圖／翻攝 快科技）

▲▼ 芭比首日排片率 。（圖／翻攝 GOOGLE、網易）

ET快訊
快訊／首爾隨機砍人！　地鐵站出口1死3傷
快訊／郭書瑤親弟捲共諜案　她首露面認「在生氣」
朱海君和NONO遭爆離婚！　好友鬆口洩她近況
快訊／冷氣工出來了！　穿夾腳拖一路狂奔
GD、T.O.P關係決裂！　互相封鎖、取關
快訊／首件國民法官參審宣判！妻遭家暴40年殺夫　獲減刑判7年
大量貨櫃漂往小琉球！　海上驚險畫面曝光
甜美女星離婚！　楊繡惠遭嗆「八卦嘴賤的會有報應」
突闖進記者會！　張棋惠嚇到起身：你怎麼會來
冷氣工稱「以為固定好了」　廠商附的夾具真的有問題
女大生遭冷氣砸死　侯友宜說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸青年揪團上菜市場旅行　拒當「買菜小白」體驗接地氣人間煙火　

大陸連三月青年失業率超20%　人社部推「一二三三」措施搶救

正妹狂炫甜蜜婚姻「謝父母幫擇偶」！老公曝光網驚：金子贏了精子

解放軍空軍新任發言人亮相　長春航展八一飛行隊換裝殲10-C後首登場

《芭比》今上映！在陸夾縫求生　影院排片率低又遇本土強檔

中共黨校推出「清廉餐」　炒白菜取名「清清白白」

陸救消費推「汽車促銷新政」　擴大停車位供給、加大信貸支持

公司門口割喉妻子！他當著女兒面「瘋狂捅刺20多刀」家屬淚求嚴懲

飛機延誤6.5小時直接發現金補償　乘客「口嫌體正直」：氣都消了

陸年輕人流行「養芒果核」幫梳毛　強調是一種精神寄託

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

陸青年揪團上菜市場旅行　拒當「買菜小白」體驗接地氣人間煙火　

大陸連三月青年失業率超20%　人社部推「一二三三」措施搶救

正妹狂炫甜蜜婚姻「謝父母幫擇偶」！老公曝光網驚：金子贏了精子

解放軍空軍新任發言人亮相　長春航展八一飛行隊換裝殲10-C後首登場

《芭比》今上映！在陸夾縫求生　影院排片率低又遇本土強檔

中共黨校推出「清廉餐」　炒白菜取名「清清白白」

陸救消費推「汽車促銷新政」　擴大停車位供給、加大信貸支持

公司門口割喉妻子！他當著女兒面「瘋狂捅刺20多刀」家屬淚求嚴懲

飛機延誤6.5小時直接發現金補償　乘客「口嫌體正直」：氣都消了

陸年輕人流行「養芒果核」幫梳毛　強調是一種精神寄託

免門票入園！漫步屏東超大森林公園　暢玩天然野溪沖去夏日暑氣

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

1千萬投資買房「青埔還淡水」？見留言他詫異：都推這

黑海封鎖戰！　烏克蘭宣布駛向俄占領區船隻「視為軍事目標」

江詩丹頓袖扣錶、打火機懷錶台灣現蹤　古董簡約卻一點也不簡單

快訊／郭書瑤親弟捲共諜案！她首露面認「在生氣」：沒打算好好跟他說話

台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

快訊／南韓首爾「怪漢出沒」！地鐵站出口砍人1死3傷

英國爸撞車　11歲兒「繫好安全帶」仍被噴飛車外！當場撞頭死亡

冷氣砸死人！空調公司現場狀況曝光　女職員見記者急喊：老闆不在

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

大陸熱門新聞

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

陸失業男女假裝上班　佔滿星巴克現象惹議

當街割喉妻子！他當著女兒面「瘋狂捅刺20多刀」

女大生名字超萌　教授不信：請改回來

飛機延誤6.5小時直接發現金補償 乘客「口嫌體正直」：氣都消了

微信支付全面開放綁定境外卡　200元及以下人民幣免手續費

陸青年流行「養芒果核」　強調是精神寄託

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

她月經排出巴掌大肉團！醫一查驚：是24周胎兒

全球首台16兆瓦海上風電機組成功運行 葉輪掃風面積7個足球場大

顧客在麵包店儲值名字被標註「窮」 店員：誤打的！該員工已離職

兒朋友來玩！門口停滿「豪車」　爸驚：瞞我拜把子

正妹謝父母幫擇偶！老公曝光網驚：金子贏了精子

淘寶買到自己的盜版書　作者籲公開道歉

更多熱門

相關新聞

萊恩葛斯林行走肯尼

萊恩葛斯林行走肯尼

誰說芭比粉只有女生才可以駕馭？萊恩葛斯林深淺兩種粉紅的西裝穿搭依舊帥度破表，一雙白色皮鞋加上他的小麥健康膚色，把粉紅色穿出費洛蒙魅力。

「神力女超人」側胸輪廓全都露

「神力女超人」側胸輪廓全都露

萊恩葛斯林走心唱「我只是肯尼」

萊恩葛斯林走心唱「我只是肯尼」

杜娃黎波水鑽全透洋裝火辣天花板

杜娃黎波水鑽全透洋裝火辣天花板

《芭比》九段線惹議遭越南封殺

《芭比》九段線惹議遭越南封殺

關鍵字：

芭比

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

TOYOTA「新7人座休旅」現身

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽將於7月29、30日登場，想在家悠閒看賽事，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面