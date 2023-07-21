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5大壞習慣破壞睡眠！　醫生曝：睡前喝酒助眠也NG

▲睡覺。（圖／CFP）

▲每晚有7小時的充足睡眠，對人體健康非常重要。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制中心（CDC）指出，每晚有7小時的充足睡眠，對人體健康非常重要，缺乏睡眠會削弱免疫系統和大腦功能，從而增加罹患疾病和情緒障礙的風險；英國國家衛生局外科醫生卡蘭（Karan Rajan）就列出了5個影響睡眠的壞習慣。

在睡覺前吃東西

卡蘭表示，「胃消化一半的食物到小腸需要花費90分鐘，所以吃得越飽胃酸逆流的可能性就越大，消化不良的機率也越高。」通常醫生一般都會建議在吃飽後的2至3小時再上床睡覺。

在睡覺前喝水

身體在睡眠期間會增加抗利尿激素（Antidiuretic hormone，簡稱ADH）的分泌，這種激素可以保留身體水分，並抑制小便需求。卡蘭說，「如果你睡前喝太多水，它會抑制ADH分泌，會導致更容易中途醒來排尿，進而破壞睡眠。」

床鋪溫度過高

卡蘭表示，體溫最高的時刻通常在晚間7時左右，之後就會開始下降，進而開始出現睏倦，但如果這時房間或是床鋪太熱，可能就會破壞這種自然循環，基本上身體變冷才能更快入睡。

睡前喝太多酒

許多人認為睡前小酌能幫助入眠，但卡蘭也說，千萬不能喝得太多，因為酒精可能會影響人的睡眠周期，「酒精會讓人更快睡著，但卻減少快速眼動期（rapid eye movement, REM）的睡眠時間，打亂你的睡眠周期，導致容易在奇怪的時間點醒來，讓你白天感到更加疲憊。」

攝入咖啡因的時間太晚

卡蘭建議，在晚飯前幾個小時就避免繼續攝入咖啡因，因為咖啡因會抑制腺苷 （adenosine）的活性，而大腦中腺苷的濃度高低會影響大腦進入睡眠狀態，「咖啡因不會讓你打起精神，只會讓你感到不這麼睏，因為它阻止了睡眠分子累積。」

@dr.karanr Replying to @ZombieRazor ♬ Bach unaccompanied cello suite "Prelude" - Jianteng
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