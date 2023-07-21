普丁仍想報復瓦格納首腦　CIA局長曝俄末日將軍「沒有行動自由」

▲瓦格納首腦普里格津與總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，俄國總統普丁仍尋求報復瓦格納首腦，目前正在拖延時間，釐清如何以最好方式處置普里格津。他也證實，CIA確實提前知悉兵變，同樣被爆料事先知情的俄國「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）目前則沒有「行動的自由」。

伯恩斯20日在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）表示，「根據我的經驗，普丁是復仇的終極使徒，所以如果普里格津逃脫進一步報復，我會很驚訝。」本月稍早，美國總統拜登宣稱，普里格津有被下毒的風險，他也附和了這個說法，「如果我是普里格津，我不會開除我的試毒者。」

被問及普里格津現身影片時，伯恩斯表示，普里格津持續移動，但最近一直待在俄國及白俄首都明斯克。

▲蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）曾任烏克蘭特別軍事行動指揮官。（圖／達志影像／美聯社）



伯恩斯指出，普丁將自己形塑成「俄羅斯秩序仲裁者」的形象，但這次36小時兵變，不僅暴露權力體系的重大弱點，也讓許多俄國菁英對其判斷力再度產生深刻質疑。若烏軍在戰場進一步推進，可能讓更多民眾注意到普里格津對戰爭的批評。

不過，BBC報導，在非洲、利比亞及敘利亞等地，瓦格納對俄羅斯領導層仍有利用價值，因此普丁可能試圖把該組織與領導人切割開來，並且等待報復時機。