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【廣編】保誠人壽調查：超過4成三明治族壓力超標　提倡「保誠MeWe 一起好幸福」

▲▼保誠人壽,三明治族,保誠MeWe 一起好幸福,保險。（圖／業者提供）

▲保誠人壽宣布推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提醒三明治族「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」。

圖、文／保誠人壽提供

保誠人壽長期關注三明治族（即上有老下有小家庭中的經濟支柱），今年首度進行「保誠人壽三明治族大調查」，透過量化及焦點對談的方式發現，超過4成三明治族認為目前的生活已超出能負荷之壓力，壓力大也使得身體出現警訊。對此，保誠人壽近日宣布推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提醒三明治族「先照顧好自己（Me）才能照顧好家人（We）」，兼顧自我實現與守護家人。

保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文表示：「保誠人壽透過多元化的商品及服務，量身打造符合不同階段的三明治族需求的保險保障。重視子女教育的30、40世代，可以透過『金會旺』和『創富御守』，運用不同幣別的分紅商品資產累積，準備教育基金的同時也獲得保障。需求為樂活退休的50世代可以考慮『美利715』、『福康滿利』、『鑫享雙收』及『樂盈雙收』等商品；如果是以資產規畫和傳承為主，則可考慮『滿福世代』、『新紅運世代』、『美利長紅』及『鑫利達』。」

保誠人壽亦透過一系列的加值服務及數位工具，照顧三明治族的身心靈。例如最新推出的「保誠MeWe氣象」，能快速掌握生活及健康資訊與親友分享；「保誠MeWe社團」則讓三明治族可以互相交流打氣。保誠亦有數位健康醫療平台「醫聯網」，提供癌症篩檢及健康管理、線上醫師諮詢、照護媒合；「諾貝爾眼科」眼睛健檢禮遇、心理師給予心理輔導及心理支持的「FarHugs 遠距抱抱」諮詢服務、「多扶事業」無障礙接送、沉浸式保障需求分析工具「保誠幸福秘境」等，全方位陪伴三明治族迎接人生不同階段。

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