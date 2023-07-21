成田機場最忙時間段！國際線集中「這4小時」起降　原因曝

▲成田機場被譽為「國際中繼機場」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本成田機場有宵禁管制，因此開放起降的時間段為上午6時至晚間11時，其中占總旅客數8成的國際線起降高峰期則在下午3時至晚間6時，原因正是因為這個時間段最適合在成田轉機的旅客。事實上，疫情期間海外旅行與出差的需求急遽減少，而能夠支持成田機場繼續營運的正是將日本作為中繼站的轉機需求。

根據日媒Merkmal報導，日本是亞洲旅客前往北美國家時，轉機的熱門中繼站之一，特別是來自曼谷與新加坡的乘客，前往北美時通常都會來到日本轉機。儘管羽田機場近年已有顯著的國際化改變，但是成田機場連接各國的航線數量，與其他日本國內機場相比仍有壓倒性的勝利。

▲成田機場有10%的國際線旅客都是為了轉機而來。（圖／記者廖婕妤攝）



羽田機場截至目前為止，國際線共可以飛往全球59個城市，但是成田機場光是在北美地區就有23條航線，東南亞就有15條航線，更別說其他區域，總體而言高達119個城市，是羽田機場的2倍之多。

除了航線外，總旅客數也是日本國內冠軍。根據疫情爆發前的2019年數據，成田機場當年的國際旅客數為3670萬人，其次為關西國際機場的2493萬人，而羽田機場僅1871萬人。其中值得注意的是，成田機場的轉機旅客就高達374萬人，也就是說，有超過10%的國際線乘客是來到成田機場轉機。但羽田只有2%（39萬人）、關西機場則不到1%（22萬人）。

▲成田機場未來有望推行「One terminal」。（圖／達志影像／美聯社）

隨著亞太地區的經濟成長，未來國外旅行與差旅的需求也會增大。根據預測，光是亞洲與北美間的旅客流動，2040年將會成長至2019年的1.7倍，也就是2100萬人。而身為「國際中繼機場」的成田機場更必須開拓新的航線，並增加航班數，才能應對大量的需求。

成田機場3月曾經發表「新成田機場構想」，其中提到將擴充並新設跑道，未來每年的起降次數有望從30萬次提升到50萬次。此外，也會將航廈集中成一個「One terminal」。目前的成田機場不同航空聯盟與航空公司，各自分散在3個航廈之間，而部分搭乘相同聯盟航班轉機的旅客，經常會因為航廈不同而感到不便，未來有望可以一併解決這些問題。