平壤被拍到異常動向！大同江出現「大型浮橋」　準備大規模閱兵

▲美國衛星影像拍到,北韓在平壤積極準備戰勝節進行的大型閱兵儀式。(圖/翻攝自Twitter/MasterActual)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)今年7月27日即將迎來「戰勝節」(韓戰停戰協定簽署)第70周年,依照北韓「逢五逢十」的政治傳統,預估當局今年必將盛大慶祝,包括舉辦大型閱兵儀式,美國私人衛星影像公司就拍到,先前金日成廣場出現大規模群眾排成的「勝利」字樣,以及大同江上橫跨2座浮橋。

根據《美國之音》(VOA),美國私人商業衛星公司「行星實驗室」(Planet Labs)本月20日透過衛星拍攝到驚人畫面,平壤金日成廣場上竟然出現大批群眾聚集,當局安排他們在隊列中排出「70」、「勝利」、「繼承」等阿拉伯數字和韓文字樣,而在廣場前的大同江上也橫跨著2座巨型浮橋。

從先前北韓舉辦閱兵儀式時的慣例可以得知,一般在閱兵儀式舉辦的前1至2周,就開始能看到有浮橋橫跨大同江,此景也被專家視為推測北韓是否即將舉辦閱兵儀式的徵兆。

從去年4月的閱兵儀式以後,每次閱兵前江上都會出現浮橋,推測可能是用來施放爆竹或煙火的地點,而橋上也會設置炫麗的照明設備,以此提升閱兵儀式的精采和可看度,預估此次北韓也同樣選擇在夜間閱兵,而原本7月10日的衛星影像還未見到浮橋蹤跡,但從19日起拍攝的衛星相片,便能開始看到浮橋橫跨大同江水面。

Prep for the 70th Korean Armistice Agreement parade in Pyongyang, North Korea shown in 35cm #SAR from @umbraspace.



Not sure what that 70 is made of yet, but we'll see. There's really nothing quite like a big parade full of weapons of mass destruction, is there? pic.twitter.com/h4S49JAcXP