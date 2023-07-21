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研究：肉食派少吃肉能救地球　減碳量等同路上少800萬輛車

▲美國,肉,超市,新冠肺炎,國防生產法,加工。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究指出，肉類愛好者改採少肉飲食，減碳效果相當於路上減少800萬輛汽車。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

牛津大學研究調查不同飲食習慣之間碳排量的差異，結果顯示，肉食主義者每天平均產生超過10公斤溫室氣體，幾乎是少肉派的2倍，如果肉類愛好者改採少肉飲食，減碳效果相當於路上減少800萬輛汽車。

BBC報導，該研究紀錄5萬5000人每日飲食，並對食物的碳足跡進行細緻的調查，區分不同飲食習慣平均溫室氣體排放量。領導教授斯卡波羅（Peter Scarborough）表示，「你不需要完全不吃肉，只要英國每個肉食者都少吃肉，就會有很大的不同。」

研究指出，肉類攝取超過100公克的肉食主義者每天產生10.24公斤的溫室氣體；肉類攝取低於50公克的少肉派產生5.37公斤的溫室氣體，減少了一半的碳排量；純素食者每天則產生2.47公斤的溫室氣體。一餐中肉類食品的比例與環境影響存在密切關係，降低肉類攝取量可以大幅減少碳足跡。

英國食品標準局（Food Standards Agency）局長賈伯（Susan Jebb）教授表示，「雖然大家都知道生產肉類對環境的影響更大，但從未有過這麼深入的評估。」這項研究首次深入分析飲食對環境的衝擊，包括土地利用、水汙染、棲息地喪失等，而最後結果顯示，生產肉類食品的負面影響高於其他食品。

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