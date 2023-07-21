被35年友情背叛！男發現妻子和「最好朋友」在一起　崩潰殺妻2死

▲男子發現自己同時被好友和妻子背叛。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國近來發生一起命案，84歲男子羅伯特(Robert Jobson)與69歲妻子蘿絲(Rose Jobson)一起陳屍在家中，讓社區民眾十分震驚，親友透露，羅伯特是因為發現妻子竟然和他最好的朋友在一起，才會開槍殺人後自轟。

一同在林肯郡桑頓柯蒂斯(Thornton Curtis)家中經營射擊場的這對夫妻，14日下午被人發現雙雙陳屍在射擊場上，警方調查後認為事件為一起謀殺式自殺案(Murder-suicide)，所以案件就此結案。

A man and woman who were found deceased at a property on College Road, in Thornton Curtis on Friday 14 July have been named by their families as Robert Jobson, aged 84, and Rose Jobson, aged 69.



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附近鄰居得知消息都十分驚訝，一名親友透露，他認為羅伯特是遭到妻子背叛才會犯案，因為妻子竟然和他有著35年友誼的好友彼特(Pete Hrynyk)在一起，還打算離開他。

親友向《每日郵報》表示，蘿絲與彼特的感情是在最近6個月內變得愈來愈親密，2人甚至一起去特內里費島(Tenerife)度假，「我不確定那2人是否已經正式交往，但是羅伯特曾告訴我他很受傷，好像被人從背後捅了一刀」。警方則不願意對外透露案件相關事件，將會為死者家屬提供援助。

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