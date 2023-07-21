普里格津背後「深藏7年」的男人！　瓦格納實際指揮官首次露面

▲瓦格納首腦普里格津（左）與瓦格納另一名創始人、軍事指揮官烏特金（右）同時現身在一段影片中。（圖左／路透；圖右翻攝自推特／@Kainz_Fred1988）

記者張寧倢／綜合外電報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在兵變事件後19日首次透過Telegram影片露面，昏暗環境只能看出大略剪影。不過，另一名創始人、瓦格納的「命名者」與實際軍事領袖烏特金（Dmitry Utkin）似乎也在影片中向傭兵喊話，若影片為真，這將是他神隱近7年後首度出鏡亮相。

A rare public footage has surfaced from a Wagner Group-linked Telegram channel, featuring Dmitry Utkin, known by his call sign Wagner.



Utkin, the group’s military commander, delivers a speech amidst the group’s relocation to Belarus, saying, “If you don't know, I am that Wagner” pic.twitter.com/EVbPLaUGMm — Mediazona (@mediazona_en) July 19, 2023

根據BBC、衛報報導，瓦格納Telegram頻道19日上傳一段5分多鐘的影片，外媒以影像元數據推測，影片很可能是在18日拍攝的，影像品質帶有「顆粒感」，且拍攝環境光源微弱，一名剪影形似普里格津的男子向傭兵們表示，「我們決定在白俄羅斯停留一段時間」，利用這段時間將白俄軍隊打造成「世界第二軍隊」，並暗示瓦格納未來可能前往非洲。

然而，普里格津在影片中還介紹了一個人向群眾發言，他稱呼這個人是「指揮官，也是給我們取名為瓦格納的人」。瓦格納Telegram發文則直接提及，此人是呼號與組織同名為「瓦格納」的指揮官烏特金。

▲瓦格納集團創始人烏特金（左）與現任首腦普里格津（右）。（圖／翻攝自推特）

影片顯示，在瓦格納傭兵們的一片掌聲中，烏特金表示，「是的，如果有人不知道的話，我就是『瓦格納』，你們大多數人都認識我，我也認識你們之中的多數人。」他接著感謝成員讓瓦格納集團這個名字轟動全球，但他強調「這並不是結束，這只是開始──世界上最大規模行動即將繼續貫徹，」最後用英文說「歡迎來到地獄（And welcome to hell）！」

烏特金很少公開被鏡頭拍到，也未曾被曝光過與瓦格納傭兵交談的畫面，上次出席公開場合是在2016年12月克里姆林宮的祖國英雄日活動上接受了第4枚勇敢獎章，並與普丁合照。此後，他就再也沒有在公眾場合露面，距今已是將近7年前。

There are no Nazis in Russia…

And that‘s not a nobody, that is Dmitri Utkin. Founder of Wagner Group. pic.twitter.com/S1I7g5qzlY — Marcel Germann ???????? (@marcel_germann) July 16, 2023

2013年敘利亞內戰時，在當地戰鬥的「斯拉夫軍團」被敘利亞擊潰後，剩下的殘兵跟隨俄羅斯退役中校烏特金建立了瓦格納集團，成為一個主要在非洲與中東活動的秘密組織。烏特金被認為是瓦格納集團的第一任戰地指揮官，據稱烏特金十分喜歡德國作曲家華格納（Richard Wagner），因此在為僱傭軍命名時便選擇了同一個名字。