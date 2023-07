普里格津背後「深藏7年」的男人！　瓦格納實際指揮官首次露面

▲瓦格納首腦普里格津(左)與瓦格納另一名創始人、軍事指揮官烏特金(右)同時現身在一段影片中。(圖左/路透;圖右翻攝自推特/@Kainz_Fred1988)

記者張寧倢/綜合外電報導

傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)在兵變事件後19日首次透過Telegram影片露面,昏暗環境只能看出大略剪影。不過,另一名創始人、瓦格納的「命名者」與實際軍事領袖烏特金(Dmitry Utkin)似乎也在影片中向傭兵喊話,若影片為真,這將是他神隱近7年後首度出鏡亮相。

A rare public footage has surfaced from a Wagner Group-linked Telegram channel, featuring Dmitry Utkin, known by his call sign Wagner.



Utkin, the group’s military commander, delivers a speech amidst the group’s relocation to Belarus, saying, “If you don't know, I am that Wagner” pic.twitter.com/EVbPLaUGMm