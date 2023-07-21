拿男友手機玩遊戲　24歲女意外目睹「自己被性侵畫面」崩潰身亡

▲受害者目睹畫面才發現自己遭到性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯24歲女子蒂娜(Tina Lewis)拿33歲男友愛德華(Edward Weeks)手機玩遊戲時，意外看到自己被男友性侵的畫面，導致她情緒崩潰，從此飽受多種精神疾病折磨，甚至因此身亡。近來愛德華被法院宣判性侵罪成，將入獄8年。

居住在威爾斯昆布蘭(Cwmbran)的愛德華，被女友控告去年12月28日，趁她在房間內睡著時性侵。法庭資料顯示，受害者睡著時被男友性侵，畫面全被對方裝設在房內的攝影機錄下，而她原本完全不知道自己遭到性侵，直到在男友手機看到畫面才發現。

Man raped woman as she slept in attack which led to her taking her own life https://t.co/eLhfhAf8tB pic.twitter.com/2NFnkN45xx — WalesOnline ????????(@WalesOnline) July 20, 2023

檢察官科布(Matthew Cobbe)表示，受害者因為患有精神疾病，所以在她與愛德華分分合合交往的5年期間，一直很依賴對方，事發後導致受害者情緒失調，甚至出現自殘與輕生情況，後來不幸身亡。

愛德華坦承，他在女友睡著時發生了性關係，對方全程都沒有醒來，隔天他也沒有告訴對方，而事件發生時他很清楚知道攝影機正在錄影。法院最後判處愛德華入獄8年，需服滿三分之二刑期才能獲得假釋，並且終身列名在性犯罪者名冊中。

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