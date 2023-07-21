英國爸撞車　11歲兒「繫好安全帶」仍被噴飛車外！當場撞頭死亡

▲英國一名父親駕車載著全家人，卻在高速公路上發生車禍，11歲兒子被拋飛車外當場死亡。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國漢普郡（Hampshire）溫徹斯特（Winchester）死因裁判法庭近日宣布一項調查結果，當地一名11歲男童與家人一起上教堂，回程時父親駕車撞上高速公路路肩，男童儘管繫了安全帶，但在強大撞擊力下仍被從後座拋飛，整個人甩出車窗外。驗屍官稱，男童因頭部受到重擊立即死亡，生前應該沒受到太多痛苦。

據英國《每日郵報》20日報導，事故發生在2021年12月26日英國節禮日（Boxing Day）當天晚上，11歲男童與家人一起上完教堂準備返家，父親克魯茲（Marco Da Cruz）開著一輛Nissan Qashqai休旅車，預計從漢普郡貝辛斯托克鎮（Basingstoke）回到費爾奧克（Fair Oak），路程將近29公里，卻因天氣起霧影響視線，釀成死亡車禍。

溫徹斯特死因裁判法庭聽證會上，負責調查事故的警察賈爾斯（Robert Giles）說，克魯茲開著車從M3高速公路11號閘道出口衝向路肩草地，然後撞上護欄，導致汽車騰空翻滾，11歲男童被甩出車外死亡。克魯茲受重傷，事後記不起那場事故，妻子艾洛（Anna Aiello）與女兒則受到輕傷。

驗屍調查結果顯示，11歲男童當時坐在後座、繫著安全帶，但仍被從車窗「彈射」出去，頭部受到重擊，儘管被送往醫院搶救，但被宣布死亡。不過，地方驗屍官羅德坎普（Rosamund Rhodes-Kemp）表示，從傷勢看來，男童生前受到的痛苦有限，因為他應該是在事故當下立即死亡的，而這場事故對父母雙方都造成了「災難性」的精神影響。