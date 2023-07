私刑群毆畫面曝光！印度夫妻虐待10歲女傭　被拖出家門暴打

記者詹雅婷/綜合報導

印度首都新德里19日一名女機師及她的丈夫遭眾人拖出家門,被當街毆打私刑,原因是這對夫妻毆打家中年僅10歲的女傭。這名女孩才開始在夫妻家中工作2個月,但遭到虐待折磨,臉上出現明顯瘀傷,手臂也有燙傷痕跡。

綜合每日郵報、PTI報導,事發於德瓦卡(Dwarka)地區,33歲女機師波爾倪瑪(Poornima Bagchi)與擔任另間航空公司地勤人員的36歲丈夫考希克(Kaushik)透過關係,雇用這名女孩照顧兩人的孩子,但卻被迫做家務,且夫妻倆還對她動粗,讓她身上傷痕累累。

▲夫妻倆被群眾毆打。(圖/翻攝自推特)

就在波爾倪瑪19日穿上制服,似乎準備出門去上班時,大批憤怒群眾現身她家門口。依據畫面,波爾倪瑪試圖阻止眾人進入家中,接著就被人抓著頭髮拖出車庫,考希克見狀急忙想把妻子拉回來,但最終兩人都被拉到外面,遭眾人當街圍毆。

#WATCH | A woman pilot and her husband, also an airline staff, were thrashed by a mob in Delhi's Dwarka for allegedly employing a 10-year-old girl as a domestic help and torturing her.



The girl has been medically examined. Case registered u/s 323,324,342 IPC and Child Labour… pic.twitter.com/qlpH0HuO0z