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私刑群毆畫面曝光！印度夫妻虐待10歲女傭　被拖出家門暴打

記者詹雅婷／綜合報導

印度首都新德里19日一名女機師及她的丈夫遭眾人拖出家門，被當街毆打私刑，原因是這對夫妻毆打家中年僅10歲的女傭。這名女孩才開始在夫妻家中工作2個月，但遭到虐待折磨，臉上出現明顯瘀傷，手臂也有燙傷痕跡。

綜合每日郵報、PTI報導，事發於德瓦卡（Dwarka）地區，33歲女機師波爾倪瑪（Poornima Bagchi）與擔任另間航空公司地勤人員的36歲丈夫考希克（Kaushik）透過關係，雇用這名女孩照顧兩人的孩子，但卻被迫做家務，且夫妻倆還對她動粗，讓她身上傷痕累累。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲夫妻倆被群眾毆打。（圖／翻攝自推特）

就在波爾倪瑪19日穿上制服，似乎準備出門去上班時，大批憤怒群眾現身她家門口。依據畫面，波爾倪瑪試圖阻止眾人進入家中，接著就被人抓著頭髮拖出車庫，考希克見狀急忙想把妻子拉回來，但最終兩人都被拉到外面，遭眾人當街圍毆。

過沒多久，夫妻倆被群眾分開，多名男子把考希克拖到一邊毆打，其他女性則是繼續揪住波爾倪瑪的頭髮出手打她。外傳波爾倪瑪向群眾懇求放了她和她的丈夫，最後考希克跑回妻子身邊，把波爾倪瑪帶回家中。

這名才10歲大的女孩手臂上有多處明顯燙傷的痕跡，臉上也有瘀傷，眼白處呈現紅色。德瓦卡警察局表示，有接獲孩子遭雇主虐待的通報，這名10歲女孩在這對夫妻家中當傭人，工作已有2個月，但卻遭雇主毆打，在19日這天，女孩親戚發現孩子在陽台工作時被波爾倪瑪毆打。

波爾倪瑪與考希克夫妻檔因涉嫌毆打未成年人遭逮捕。警方透露，未成年人已向輔導人員進行陳述，正調查所有指控，孩子已送回父母家，並接受醫療檢查。

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