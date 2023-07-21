白宮證實：美援「集束炸彈」已投入抗俄前線

▲集束炸彈裝置。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

白宮20日證實，烏克蘭已將美援集束炸彈（cluster munitions）投入戰場。這項軍援當時引來多盟國與人權組織反對，該武器在發射後會炸開十至數百枚子炸彈，範圍擴及數座足球場，又被稱為「平民殺手」。

綜合CNN、《華郵》報導，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，「美國收到烏克蘭的初步回報，烏軍正適當且有效的使用集束炸彈，並對俄軍的防禦編隊和機動性產生影響，我就說到這裡。」

一名烏克蘭官員向《華郵》證實，集束炸彈已投入烏克蘭東南部前線，預計之後還會在巴赫姆特（Bakhmut）戰場使用。不過烏克蘭國防部長也承諾，集束彈不會用在俄羅斯境內，只會用來解放被俄軍占領的土地，基輔將嚴格追蹤紀錄集束彈的使用。

▲烏克蘭軍方展示俄羅斯軍隊對哈爾科夫地區發射的火箭，包括已拆解的集束炸彈，在撞擊後並未爆炸。（圖／路透）



針對美國的軍援決定，俄羅斯總統普丁則稱，俄國也有類似的武器，「如果烏克蘭用它來對付我們，那我們也會予以反擊。」

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，交戰雙方都曾使用集束炸彈，因其強大的殺傷力及潛在風險，目前一共123國簽署《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions），明文禁止集束彈藥的使用、貯存、生產及轉移。但是，美國、烏克蘭、俄羅斯及其他71國並非簽署國。

集束炸彈也被稱為集束彈藥，會釋放數十至數百枚子炸彈，在數座足球場的範圍內造成無差別殺傷力，還有一部分不會立刻引爆，形同地雷，潛藏危險可能綿延數十年。