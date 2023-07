美17歲少女「吃墮胎藥」被判90天！　懷孕30周浴缸產死胎

▲賽萊斯特懷孕近30周時服用墮胎藥。(圖/達志/示意圖)

記者王佩翊/編譯

美國內布拉斯加州一名19歲少女因為服用墮胎藥終止姙娠而被判90天監禁,緩刑2年。少女在母親的協助下,在浴缸內排出死胎,並將嬰兒的屍體埋藏起來,警方經調查後發現,嬰兒的遺體上還有燒傷痕跡,懷疑兩人曾試圖燒掉嬰兒。

根據《紐約時報》報導,19歲的賽萊斯特(Celeste Burgess)與她42歲的母親潔西卡(Jessica Burgess)被指控非法終止姙娠、燒毀證據以及掩埋屍體。警方獲取了賽萊斯特與潔西卡在臉書上的私訊內容,並確定兩人曾密切討論如何墮胎與埋藏嬰屍。

NEW: Celeste Burgess was sentenced to 90 days in jail and 24 months’ probation this morning in Madison County District Court for improper disposal of remains.



Full story: https://t.co/ep7kIwQn4l