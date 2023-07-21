8月熱浪繼續燒！今年6月史上最熱　美「冷氣維修」成必要產業

▲美國西南部屢次出現破紀錄高溫。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）20日指出，自1850年有紀錄以來，今年6月成為全球史上最熱6月，而且異常高溫恐怕持續到8月。《紐約時報》也形容，在熱浪之中，「冷氣維修工」已經成為最必要勞工。

NOAA在月度氣候更新報告中，分析了今年6月的溫度攀升趨勢，並預測8月還會持續下去。以美國而言，除了北美大平原之外，大片地區都將發生不尋常高溫。

▲英國民眾玩水消暑。（圖／達志影像／美聯社）



《紐約時報》分析顯示，全美逾1/4人口20日經歷危險高溫，亞利桑那州的鳳凰城連續21天飆破110°F（43.3°C），當地冷氣裝修工的電話從早到晚響不停。儘管夏天一直都是旺季，但從佛州到加州屢次出現破紀錄高溫，有經驗技師及設備卻陷入短缺，西南部的空調服務公司面臨龐大需求。

與此同時，大西洋及部分太平洋地區也異常溫暖，原因是自然發生的聖嬰現象（El Niño）及人為導致的氣候變遷。NOAA上周表示，全球約40%地區正在經歷「海洋熱浪」，珊瑚礁陷入白化風險，並且正在死去。該機構氣象學家羅森克蘭斯（Matt Rosencrans）說，過去一個月，大西洋表面溫度「遠高於正常」，尤其非洲外海更是如此。

▲熱浪席捲北半球。圖為日本街頭。（圖／達志影像／美聯社）



美國氣象學家尼爾森─加蒙（John Nielsen-Gammon）指出，熱浪是會自然發生的，但若沒有氣候變遷，不太可能出現6月的全球高溫。其他科學家也認為，氣候變遷讓6月熱浪發生的可能性增至5倍。

一些氣象學家認為，自然現象「熱穹頂」（heat dome）可能是6月異常高溫的原因之一，日益溫暖的北極圈導致高速氣流（jet stream）放緩，意味著天氣系統將在一個地方停留更久。但尼爾森─加蒙認為，現在斷言「熱穹頂」是6月熱浪的成因，為時過早。