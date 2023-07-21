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日本前職業棋士「殺前妻未遂」被逮！　持鋤頭闖前岳父家

記者王佩翊／編譯

日本前將棋職業棋士橋本崇載因涉嫌持鋤頭闖入前妻家中，並企圖殺害女方與女方父親，因此被警方依殺人未遂嫌疑逮捕，所幸2名被害人僅受到輕傷。事實上，橋本先前就因對前妻名譽壞損，因此被判1年6個月，緩刑4年，而犯案當時甚至還處於緩刑期間。

根據《中日新聞》、《產經體育》報導，現年40歲的橋本崇載20日上午7時，非法闖入33歲前妻位於滋賀縣大津市的住家。他當時手持鋤頭，從沒有上鎖的窗戶翻入屋內，隨後便遇到前岳父，並攻擊對方。

橋本的前妻聽到父親的尖叫聲後，立刻從2樓下樓查看情況，沒想到隨即也被橋本持鋤頭攻擊。而橋本的前岳父見狀則上前搶走他手中的鋤頭，並將其制伏，隨後橋本的前妻也轉身打110報警。據悉，事發當時兩人年僅4歲的兒子也在家中。

警方抵達現場後，立刻將橋本壓制，不過因為橋本的頭部出血受傷，因此將他送往醫院治療，並在其離開醫院時，依殺人未遂嫌疑將他逮捕。不過他對於警方調查則堅持保持沉默。另外，橋本的前妻與前岳父也受到輕傷。

橋本6月才因為對前妻名譽毀損，而被大津市地方法院判刑1年6個月，緩刑4年。根據判決書，他2021年8月將前妻等人的照片上傳至推特並寫道，「搶走了我的工作和孩子，絕對不能原諒。」此後又在2022年11月發文寫道，「破壞我的一切的殺人魔鬼。」因此被法官認定為「惡劣的犯行」。

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