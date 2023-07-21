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台灣寄來的神祕包裹！南韓收容中心院長打開「頭暈麻痺」　疑中毒

▲▼南韓蔚山市某收容中心收到一件疑似來自台灣的國際包裹，院長打開後頭暈、呼吸困難。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

▲南韓蔚山市某收容中心收到一件疑似來自台灣的國際包裹，院長打開後頭暈、呼吸困難。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓蔚山市一處身障人士收容機關昨（20）日收到疑似來自台灣寄來的國際包裹，豈料院長等人打開包裹時，卻突然感到頭暈、呼吸困難，懷疑包裹裡含有有毒氣體，所幸經過消防當局送醫後已無大礙，目前當地警方正在調查該件包裹的來歷，而這已並非第一次收到類似包裹。

根據韓媒《韓聯社》、《NoCut News》，位於南韓蔚山廣域市東區的一處成年發展遲緩患者收容中心，20日該收容中心的院長、職員共3人打開巴掌大的黃色包裹，並拆開信封袋，上頭的寄件人署名為來自台灣的國際包裹，豈料院長在打開竟然同時感到一陣暈眩、頭暈、呼吸困難，甚至還伴隨著麻痺症狀。

蔚山消防本部20日中午12時29分接獲報案後，旋即派人前往該收容中心，將院長、職員等3人緊急送醫，幸好3人已恢復健康、生命並無任何大礙；至於收容中心內所住的50名患者等共70人，警方、消防當局、軍方、環境部已將其另行安置，防止有毒氣體在收容中心內擴散而不慎吸入。

蔚山東部警察署表示，警方首先派出1支機動隊中隊前往該收容中心，並交由軍方生化部隊、保健所（衛生所）、環境部化學災難聯合管制中心等進行聯合調查，受害者接受調查時向警方透露，該件問題包裹其實是從台灣寄來的國際包裹。

由於包裹內只有信封袋、並無其他物體，因此警方合理懷疑院長和職員是打開包裹後，因為吸入包裹內的有毒氣體，才會因此出現異常症狀；而針對收容中心實施空氣抽樣檢查，目前暫時未發現輻射、亦或其他化學有害物質。警方計畫動用軍方直升機，將該包裹和信封、塑膠袋和抽樣空氣，送往國防科學研究所進行精密檢查。

警方透露，雖然該件國際包裹的外層確實寫著該收容中心的地址、收件人姓名、電話號碼，但實際上該收容中心並無該名職員，且上頭寫著的電話號碼也是空號；另外，其實該收容中心才於3天前收到同樣從台灣寄來的包裹，裡頭裝有化妝品。

雖然該件包裹標示著來自台灣，但南韓警方仍不排除造假的可能性，將詳細調查包裹的實際出處、寄送日期、該收容中心和其他人有無過節，釐清是否為針對特定機構的「恐怖犯罪」。

不過，南韓網友也對該「來自台灣」的國際包裹抱持懷疑態度，認為包裹來歷不明，「會不會是潛藏在台灣的中共間諜、或是中國朝鮮族，從台灣寄來的？」、「來歷不明的包裹真的別亂拆啊」、「不屬於自己的東西還是別亂拆得好，太恐怖了」、「難不成犯人是歧視身心障礙患者的人嗎？」。

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