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英對宏都拉斯等5國取消免簽！　防中國間諜「買國籍」曲線入境

▲▼英國Gatwick Airport 蓋威克機場。（圖／路透）

▲英國蓋威克機場人滿為患。（圖／路透）

文／中央社

英國宣布對宏都拉斯等5國取消免簽證入境優惠。英國情報機關曾示警，中國間諜可透過購買這些國家的國籍，免簽入境並在英國合法停留最長達6個月。

這5個國家包括宏都拉斯（Honduras）、多米尼克（Dominica）、萬那杜（Vanuatu）、納米比亞（Namibia）及東帝汶（Timor-Leste）。

內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）19日向國會發布書面聲明表示，宏都拉斯等5個國家的國民未來無論是入境英國或在英國過境（含不入境直接轉機），都必須辦理簽證。

新措施自倫敦時間19日下午3時起生效，但有4週過渡期，適用抵達英國時間不晚於今年8月16日且在倫敦時間7月19日下午3時以前確認機位的旅客。

布瑞弗曼在聲明指出，多米尼克與萬那杜的「投資入籍」機制明顯遭濫用；按相關機制取得這兩國公民身分的部分人士「對英國構成風險」。

此外，濫用免簽措施以「先入境英國、再申請庇護」的宏都拉斯與納米比亞國民持續大幅增加。利用免簽入境管道尋求庇護的各國國民之中，持有宏都拉斯與納米比亞國籍者總數最多。

東帝汶則有國民以不實名義入境，企圖在英國非法工作、假借依親名義申請居留權等問題。

▲▼英國Gatwick Airport 蓋威克機場。（圖／路透）

▲英國宣布對宏都拉斯等5國取消免簽證入境優惠。（圖／路透）

「泰晤士報」（The Times）4月獨家報導，英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）向內政部等部會示警，中國及其他不友善國家的間諜、各國刑事罪犯以及尋求庇護的人士濫用宏都拉斯等5國享有的免簽優惠入境英國。

MI5提出證據，指出間諜等對英國國家安全構成威脅的人士以及犯罪集團可透過取得這些國家的公民身分免簽入境，依法最長可在英國停留6個月。

萬那杜的「投資入籍」機制允許外國公民在繳付相當於12萬英鎊（約新台幣480萬元）左右的費用後，於幾個月內取得萬那杜國籍。根據報導，已有超過4000本萬那杜護照是透過此機制核發予中國國民。

在英國宣布取消免簽優惠前，萬那杜護照持有人可免簽入境超過120個國家，數量幾乎是中國護照的1.8倍。

納米比亞的「投資入籍」機制則允許外國公民在「投資」最少約24萬英鎊後，於3個月內取得納米比亞國籍。

 
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