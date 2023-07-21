台灣部隊在美國基地受訓？　美國防助理部長「未否認」

▲美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（圖／記者葉國吏攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）20日在眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的聽證會中指出，美國支持台灣強化自衛能力；但當議員問及，美軍是否在密西根州的基地協助訓練台灣部隊時，瑞特納則避而不答。

美國《華爾街日報》在今年2月曾報導，面對兩岸情勢變化，除了增加駐台美軍外，知情人士還透露，美國密西根州國民兵正在訓練一組台灣部隊，包括在密西根北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習，而這項軍事合作在過去一直保持低調。

主管印太安全事務的瑞特納20日在聽證會中指出，美國支持日本加強軍事打擊能力、加強與印度的安全合作、支持亞洲多個國家發展不對稱戰力，也支持台灣強化自衛能力。他也同時強調，美國在台灣問題上的承諾並無改變。

而當議員詢問美軍在密西根州基地協助訓練台灣部隊的問題時，瑞特納則不願多作回答，僅表示，「此類問題最好在閉門的狀態下進行討論。」

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）提到，布林肯最近訪問北京只是重申了美國的政策，並未在台灣問題上提出任何新的說法，美國將履行台灣關係法規定的所有對台承諾。他也指出，在台海構成威脅，試圖改變現狀的實際上是北京的對台政策。