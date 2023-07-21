兒沉迷手遊…爸媽串通典獄長「示範鞭打」　孩崩潰哭：不玩手機了

▲馬來西亞一對夫妻與典獄長串通，為了阻止兒子沉迷手遊。（圖／翻攝自fisza83 TikTok）

圖文／CTWANT

現代人過度使用3C產品，也影響到不少孩子的成長。馬來西亞吉隆坡有一對巫裔夫妻，因為想阻止兒子沉迷於手機遊戲，便全家去參觀監獄博物館，與典獄長串通，上演太愛玩手機被鞭打的戲碼，希望能改正孩子的壞習慣，結果把孩子嚇得崩潰大哭，直呼：「我不要玩手機了」。

影片上傳到TikTok平台，畫面中可見一對夫妻，帶著兒子到馬六甲的監獄博物館參觀，聽典獄長解說並示範如何處罰囚犯，他指出「根據我國法律規定，會對犯人的臀部進行鞭打」，手上的鞭子必須呈現90度，而每1次鞭打可達6次之多，接著表情變嚴肅，並舉喜歡玩手機又不聽大人的話的小孩為例，「如果拿不到手機，經常生氣或大吵大鬧，下場就是這樣」。

▲兒子看到示範後大哭，表示再也不玩手機了。（圖／翻攝自fisza83 TikTok）

男童母親趁機細數兒子的「罪狀」，向典獄長告狀，表明孩子不愛讀書，而且會偷拿她手機，「如果犯了這些罪，會得到什麼懲罰？」對此，典獄長表示，若犯下這些罪，褲子會被脫下，隨後往假人模特兒的臀部用力抽打，結果男童一臉害怕，下一秒情緒崩潰痛哭，大喊：「我不要玩了」，而一旁的母親則是哈哈大笑。

影片曝光後，引來一番討論，不少網友認同這樣的方式，「好主意」、「可以把這套帶到學校，用在每個學生身上」、「最好的教育」，但也有人擔心，用可怕的方式教導孩子，可能只會留下不好的回憶，造成反效果。

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