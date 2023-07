烏克蘭：俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

▲俄軍連續3晚猛轟敖德薩,造成市區內建物損毀。(圖/路透)

烏克蘭敖德薩地區行政首長基佩爾(Oleg Kiper)今天表示,俄羅斯以飛彈和無人機攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩,造成中國在當地領事館的一棟建築受損。

路透社報導,中國領事館大樓的受損程度輕微。基佩爾上傳一張照片,上頭顯示一棟大樓的窗戶破裂。

俄羅斯連續3晚攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫(Mykolaiv)。

基佩爾在Telegram發文寫道:「攻擊者蓄意鎖定港口設施攻擊,附近的行政和住宅大樓受損,中華人民共和國的領事館也受波及。這代表敵人一點都不在意。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy) 昨天在每日例行晚間視訊演說中表示,俄羅斯空襲敖德薩港,摧毀了6萬公噸的農產品,這些農產品原訂要出口到中國。

