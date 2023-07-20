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南非約翰尼斯堡不明原因爆炸　釀1死48傷

▲▼南非約翰尼斯堡不明原因爆炸　釀1死48傷。（圖／路透）

▲南非約翰尼斯堡不明原因爆炸，釀1死48傷。（圖／路透）

文／中央社

南非約翰尼斯堡緊急服務部門今天表示，昨晚尖峰時段，約翰尼斯堡的一條主要幹道發生不明原因爆炸。這起事件共造成1人死亡、48人受傷。

法新社報導，約翰尼斯堡緊急事故應變處理局發言人穆羅吉（Robert Mulaudzi）表示，「今天凌晨，我們在爆炸現場找到1具男性遺體」。豪登省（Gauteng province）省長勒蘇費（Panyaza Lesufi）則在記者會上表示，這起事件另有48人受傷。

這起爆炸發生在約翰尼斯堡1條四線道馬路上，這條路是通勤小型巴士的交通動脈，道路兩側有許多高樓層建築，包括住宅和商店。

監控攝影機的畫面顯示，爆炸發生後，人們紛紛驚慌地逃命。

根據目擊者說法，爆炸後現場可聞到化學藥品的氣味，還可見氣體逸出。路面也在爆炸中受損，還有小型巴士翻覆。

緊急事故應變處理局人員抵達後隨即封鎖現場道路，以利進行調查。

勒蘇費指出，儘管已進行初步檢查，專家們「仍在設法釐清爆炸原因」。

緊急事故應變處理局起先將爆炸歸咎於地下天然氣管線，但該市的民營天然氣公司Egoli Gas指出，此事「不太可能」是天然氣管線爆炸所引起，因為針對客戶的供應並未中斷。

然而，該公司之後再度發布聲明，稱有「一、兩個人孔蓋」被炸飛，還有「白色氣體狀物質」從這些開口中逸出。

 
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