獅子逃出鐵籠！柏林「街頭四處亂晃」猛攻野豬　當局急發警告

▲德國警方現在正四處尋找偷偷溜出來的獅子。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

德國柏林地區最近有一隻獅子偷偷溜了出來，嚇得當局20日急忙向當地數千名民眾發出緊急警報，呼籲大家要注意安全、留在室內。

There’s a lion walking around in Berlin and nobody knows where it came from looool how? pic.twitter.com/WAYQz2oYR7 — Lou (@louroll89ffs) July 20, 2023

據ABC News報導，警方透露，當局收到線報，有人錄到一頭獅子襲擊野豬的畫面，證實有獅子逃到社區，於是警方迅速採取行動，向民眾發布警告，要求人們對這隻大型貓科動物提高警惕。

German police hunt for escaped lion on southern edge of Berlin https://t.co/qjQ01fQBHb — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) July 20, 2023

目前當局已派出直升機，在這隻獅子最後一次出現的地區進行控制與地面搜捕，試圖在牠攻擊其他動物或人類前找到牠。警方也提醒民眾，這隻野生動物目前還未被尋獲，因此當局強烈要求人們不要離開房子，並且在看到獅子的第一時間撥打緊急電話110。

報導稱，當局還不清楚獅子是從哪裡逃出來的，也沒有接獲獅子從當地動物園或野生動物保護區逃跑的通報。