獅子逃出鐵籠！柏林「街頭四處亂晃」猛攻野豬　當局急發警告

▲德國警方現在正四處尋找偷偷溜出來的獅子。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

德國柏林地區最近有一隻獅子偷偷溜了出來,嚇得當局20日急忙向當地數千名民眾發出緊急警報,呼籲大家要注意安全、留在室內。

There’s a lion walking around in Berlin and nobody knows where it came from looool how? pic.twitter.com/WAYQz2oYR7