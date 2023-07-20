政客性侵2親女兒致孕　鄉民大聲公揭罪行！眾人私刑畫面曝光

▲政客涉嫌多年來性侵他的2名女兒，導致其中一名女兒懷孕。（圖／翻自selaparangnews.com）

圖文／鏡週刊

印尼西龍目縣一名地方政客，涉嫌性侵2名親生女兒，甚至導致其中一名女兒因此懷孕。鄉民聽聞事件後完全無法忍受，不僅利用清真寺大聲公直接說出該名政客的罪狀，鄉民更氣到聚眾，並對該名政客動私刑暴打。

據印尼《Tribune News》與馬來西亞《中國報》報導，該名50歲政客薩南，原本在當地頗具勢力，不過他卻涉嫌多年來性侵他的2名女兒，更導致其中一名女兒懷孕。事件爆發後，就在本月17日，有一名男鄉民跑入清真寺，並開啟大聲公擴音器，直接說出薩南的性侵罪狀與內容。鄉民們聽到後都相當生氣，隨後更聚眾，準備對薩南動私刑。薩南眼見狀況不對，跑到樹林裡躲藏，但之後在鄉民合力尋找下，還是找到了薩南，並把他一路拖到路中央，當場對他拳打腳踢、動私刑暴打，也導致薩南當場濺血，衣服與身上血跡斑斑。

▲薩南全身血跡斑斑，最後被警方救出。（圖／翻自selaparangnews.com）

隨後警方接獲通報並趕抵現場，將薩南救出送醫，之後警方也安撫現場鄉民情緒，要他們相信警方的調查，最後讓他們回家。警方指出，目前薩南仍在接受治療中，暫時無法接受訊問，但相信過幾天待他身體狀況回復後，就能展開調查，不過薩南也因為這起事件被開除黨籍，地方名聲更是無法再回復。至於2名受害女兒，目前已被警方安置，全案進入司法程序處理中。

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