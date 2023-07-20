加拿大「挖角大戰」鎖定美國科技人才　上萬名額2天火速達標

▲位於加州的蘋果總部遊客中心（Apple Park Visitor Center）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加拿大政府本周啟動一項特殊的「挖角計畫」，針對持有美國「H-1B」工作簽證的高科技外籍人才，發放特殊工作許可證，在短短2天內，1萬人名額就已經達標。

「H-1B」簽證計畫，允許美國企業雇用特殊領域外籍勞工，如科技、工程及醫療業，通常有效期限為3年，需要定期更新，目前持有人數將近60萬人，大多來自中國與印度，成為該國科技業的重要人才來源。

不過，「H-1B」獲取難度似乎越來越高，去年抽籤率約1/5，今年驟減至1/10。過去一年來，科技業更面臨寒冬，Meta、Google、蘋果、亞馬遜等企業紛紛裁員，以利縮減開支。

但據加拿大「挖角計畫」，「H-1B」持有者移居加拿大後，將獲得為期3年的特殊工作許可證，不僅擁有充裕時間找工作，不必擔心被驅逐出境，還能在一年內獲得永久居留權。與此同時，他們若在美國失業，就必須在60天內找到新工作，可能還要等上數十年，才拿得到綠卡。

今年6月，加拿大移民、難民及公民部長福瑞澤（Sean Fraser）在一場科技研討會上表示，該計畫是為了吸引近期在美國失業的外籍科技業人士。其發言人貝爾弗耶（Jeremy Bellefeuille）19日證實，1萬份名額在本周第1、2天就額滿了，儘管計畫屬於「試營運」階段，但部長正在考慮下一步。