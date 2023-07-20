　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大「挖角大戰」鎖定美國科技人才　上萬名額2天火速達標

▲▼美國加州的蘋果總部遊客中心（Apple Park Visitor Center）。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於加州的蘋果總部遊客中心（Apple Park Visitor Center）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加拿大政府本周啟動一項特殊的「挖角計畫」，針對持有美國「H-1B」工作簽證的高科技外籍人才，發放特殊工作許可證，在短短2天內，1萬人名額就已經達標。

「H-1B」簽證計畫，允許美國企業雇用特殊領域外籍勞工，如科技、工程及醫療業，通常有效期限為3年，需要定期更新，目前持有人數將近60萬人，大多來自中國與印度，成為該國科技業的重要人才來源。

不過，「H-1B」獲取難度似乎越來越高，去年抽籤率約1/5，今年驟減至1/10。過去一年來，科技業更面臨寒冬，Meta、Google、蘋果、亞馬遜等企業紛紛裁員，以利縮減開支。

但據加拿大「挖角計畫」，「H-1B」持有者移居加拿大後，將獲得為期3年的特殊工作許可證，不僅擁有充裕時間找工作，不必擔心被驅逐出境，還能在一年內獲得永久居留權。與此同時，他們若在美國失業，就必須在60天內找到新工作，可能還要等上數十年，才拿得到綠卡。

今年6月，加拿大移民、難民及公民部長福瑞澤（Sean Fraser）在一場科技研討會上表示，該計畫是為了吸引近期在美國失業的外籍科技業人士。其發言人貝爾弗耶（Jeremy Bellefeuille）19日證實，1萬份名額在本周第1、2天就額滿了，儘管計畫屬於「試營運」階段，但部長正在考慮下一步。

 
ET快訊
議員被判當選無效！
曹格失控消失一周　發聲洩近況
諷鄭運鵬徵才「如詐騙」　美女發言人挨告認了沒查證
要到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛發聲
LINE「傳照片新功能」悄上線！
黃子佼2萬長文看不完！他丟ChatGPT「被回一句拒絕」
快訊／離奇命案！人孔蓋撈出男屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳女家中信箱出現「紅色神祕標記」　網友抖恐怖含義：被盯上了

印度暴徒脫光2女遊街性侵　總理莫迪斥「印度之恥」

獅子逃出鐵籠！柏林「街頭四處亂晃」猛攻野豬　當局急發警告

加拿大「挖角大戰」鎖定美國科技人才　上萬名額2天火速達標

7歲童被囚垃圾屋！全身「淤青出血」頭髮沾屎　沒上過學還在穿尿布

政客性侵2親女兒致孕　鄉民大聲公揭罪行！眾人私刑畫面曝光

瓦格納與白俄羅斯將在波蘭邊境軍演　傳1萬名傭兵部署白俄

天文學家首見雙面孤星！　白矮星「一面是氫一面是氦」超奇特

玩手機被爸媽罵！女衝動站瀑布上　當眾從「27公尺高處跳下」

OL辦公一半「離奇失蹤」驚動全公司　竟在廁所睡死2小時

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

澳女家中信箱出現「紅色神祕標記」　網友抖恐怖含義：被盯上了

印度暴徒脫光2女遊街性侵　總理莫迪斥「印度之恥」

獅子逃出鐵籠！柏林「街頭四處亂晃」猛攻野豬　當局急發警告

加拿大「挖角大戰」鎖定美國科技人才　上萬名額2天火速達標

7歲童被囚垃圾屋！全身「淤青出血」頭髮沾屎　沒上過學還在穿尿布

政客性侵2親女兒致孕　鄉民大聲公揭罪行！眾人私刑畫面曝光

瓦格納與白俄羅斯將在波蘭邊境軍演　傳1萬名傭兵部署白俄

天文學家首見雙面孤星！　白矮星「一面是氫一面是氦」超奇特

玩手機被爸媽罵！女衝動站瀑布上　當眾從「27公尺高處跳下」

OL辦公一半「離奇失蹤」驚動全公司　竟在廁所睡死2小時

彰化139線「死亡彎道」61天奪2命　警設「追焦手」蒐證危險駕駛

3歲童獨自在工廠玩耍！他以為走失急帶人到警局　家屬接電話傻了

新北「挺侯大會」湧2千鄉親　地方黨部：民進黨讓台步向烏克蘭後塵　

一片衛生棉要800年才能分解！　醫曝「生理用品冷知識」

曹格失控「我好痛苦」消失一周　剩2天開演唱會…社群發聲洩近況

電視青龍獎／宋慧喬黑色禮服超顯瘦、林智妍透膚薄紗太性感

響應「飢餓三十」人道救援！花蓮縣政府一日捐　關懷特況家庭

台南政大書城8月底可能要停業　陳亭妃懇求文化部搶救實體書店

VERIVERY認了大吵冷戰　隊長主動示好「討抱抱」：眼眶都泛淚了

諷鄭運鵬徵才廣告「如詐騙集團」　美女發言人挨告認了沒查證

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

沒穿救生衣！韓海兵隊搜救「遭急流沖走」

日本正妹議員脫了　私賣性感寫真惹議

中國經濟5問題連爆　專家預言最終結局

印度2女子被逼全裸遊街　噁男集體性侵

女童被麥克雞塊燙傷　判賠2400多萬

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

台女拿光無人店的餃子　日本店家看監視器傻眼

男救野生小鹿一命　遭公司開除

重啟黑海穀物協議　俄羅斯提條件了

吳欣盈歐洲議會搶發言：老遠來就要強調台灣立場

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

更多熱門

相關新聞

7歲童被囚垃圾屋！全身淤青出血、頭髮沾屎

7歲童被囚垃圾屋！全身淤青出血、頭髮沾屎

美國2名男童因受母親與繼父虐待，被長期關在威斯康辛州滿是糞便的家中，直到2人受不了砸碎窗戶，像「從未見過太陽」的山頂洞人一樣赤身裸體地走在街上，才讓這起虐童事件被曝光。

一面氫一面氦！天文學家首見雙面白矮星

一面氫一面氦！天文學家首見雙面白矮星

研究：慢性便祕與認知能力下降有關

研究：慢性便祕與認知能力下降有關

15歲男和女師嚐禁果　隔天收裸照崩潰

15歲男和女師嚐禁果　隔天收裸照崩潰

美漢堡王「薯條從垃圾桶撈出」給客人

美漢堡王「薯條從垃圾桶撈出」給客人

關鍵字：

北美要聞高科技科技業挖角人才簽證

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面