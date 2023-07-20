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地中海成氣候變遷熱點　聯合國專家盤點5大威脅

▲▼ 歐洲熱浪。（圖／路透）

▲歐洲出現熱浪。（示意圖／路透）

中央社巴黎19日綜合外電報導

全球3大洲本週迎來熱浪，橫跨南歐、北非及西亞的地中海地區，面臨近乎破紀錄的高溫與野火襲擊，被科學家們列為氣候變遷「熱點」，該地區海灘、海產及遺跡遺址正飽受威脅。

法新社報導，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）彙整地中海地區面臨的5大主要威脅，包括致命熱浪、小麥與橄欖收成慘烈、水資源管理引發政治挑戰、海平面上升、外來物種入侵等。

●致命熱浪

正如美國及亞洲部分地區，地中海地區近幾週正飽受極端高溫衝擊，預計義大利薩丁尼亞島（Sardinia Island）及西西里（Sicily Island）氣溫恐飆破攝氏48.8度的全歐紀錄。

IPCC曾於2022年公布一份氣候變遷影響及如何適應的報告中表示，「基於地中海氣候變遷，熱浪正在增加，並且因都市化令許多城市的情況更為嚴重」，導致疾病及死亡。

▼預計義大利薩丁尼亞島及西西里氣溫恐飆破攝氏48.8度的全歐紀錄。（示意圖／路透）

●小麥與橄欖收成慘

乾旱令北非農民收成慘烈，突尼西亞小麥農民查瓦奇（Tahar Chaouachi）告訴法新社：「我們從未見過這麼嚴重的乾旱…這裡已連續4年乾旱，但我們預計這個季節會下雨，結果情況反而變得更糟。」

IPCC表示，天氣愈來愈熱使灌溉農場的地下水枯竭，一旦全球升溫超過1.5度，地中海北部的橄欖產量恐減少1/5。自19世紀以來，全球已升溫超過1.1度。

●水資源管理與政治

西班牙7月23日大選前，當地的乾旱問題令水資源管理方面的政治緊張局勢升溫。歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory）表示，逾半數地中海地區6月地下水位已低至見底。

IPCC報告警告，氣候變遷將令地中海「大部分地區」的水資源短缺問題更惡化。預計北非的湖泊與水庫水位將在本世紀銳減45%，地表可用水量將減少多達55%；同時，「陸地與淡水生態系統受到地中海氣候變遷影響，使得生物棲息地和生物多樣性流失」。

●海平面上升衝擊廣

近幾十年來，地中海盆地的海平面每年上升2.8毫米，威脅著沿海地區以及常因潮汐而淹水的威尼斯等城市。

IPCC表示：「海平面上升已波及地中海周圍的沿海水域，預計沿海地區的洪水、侵蝕與鹽化風險將提高…這些衝擊將影響農業、漁業、水產養殖、都市發展、港口營運、旅遊業、文化遺址及許多沿海生態系統。」

●外來物種入侵

氣候變遷除了威脅珍貴的海灘，也威脅著地中海及其漁業的糧食供應。

IPCC表示，自1980年代以來，氣候變遷及其他人為影響使地中海的海洋生態系統發生轉變，導致生物多樣性下降及外來物種入侵。

報告也指出，隨全球升溫超過1.5度，到了2060年，東地中海當地超過20%的被捕撈魚類和無脊椎動物恐滅絕，2050年漁業收入恐將銳減30%之多。

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