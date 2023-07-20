研究：每3天或更久才排便　與認知能力下降有關

▲全世界約有16%成年人有便祕的困擾。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

關於便祕對大腦衰老影響的研究中，科學家發現有令人擔憂的關聯存在。依據阿茲海默症協會國際會議19日發表的一篇研究，慢性便祕（作者定義為每3天或更長時間才排便一次），與認知能力下降風險增加73%有關。

CNN報導，全世界約有16%成年人有便祕的困擾，但受到與年齡有關的因素影響，例如缺乏運動與膳食纖維、使用可能導致便祕的藥物等，這種情況在老年族群之中更為常見。依據新聞稿，慢性便祕與發炎、精神障礙（例如焦慮和抑鬱等）有關，但消化系統健康與長期認知功能之間的關係，仍有許多懸而未決的問題。

這項研究針對11.2萬名成年人進行評估，收集2012年至2013年參與者排便頻率、2014年至2017年參與者對認知功能自我評估數據等資料，發現與每天排便一次的人相比，便祕者的認知能力明顯較差，每天排便超過兩次者也會增加患病風險，不過機率很小。

該研究第一作者、麻薩諸塞大學阿默斯特分校營養系助理教授馬超然（Chaoran Ma）表示，這項研究並非旨在測試排便、腸道微生物群和認知健康之間的因果關係，無法針對這種關聯背後的確切因果關係得出結論，但排便頻率與主觀認知功能也與參與者腸道微生物組有關。

依據克里夫蘭診所，在排便不頻繁與認知功能較差的族群中，產生丁酸鹽（butyrate）和脂肪酸的有益細菌減少。丁酸鹽還能透過結腸細胞提供主要能量來源，幫助消化系統健康。

每天排便兩次或兩次以上且認知功能較差者，體內促進炎症、菌群失調相關的物種數量較多。

報導指出，從蔬菜水果、全穀物、堅果攝取足夠纖維可預防便祕。依據美國食品藥物管理局（FDA），每日纖維攝取總量應該至少25克，充足水分能軟化糞便，促進排便。每周至少運動數次，對控制壓力也會有幫助。