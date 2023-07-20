　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳女家中信箱出現「紅色神祕標記」　網友抖恐怖含義：被盯上了

澳女家中信箱出現「紅色神秘標記」　網抖恐怖含義：被盯上了

▲澳洲一名女子發現家裡的信箱和門都被畫上紅色記號，認為事情不單純。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT 

細思極恐！澳洲墨爾本一名女子發現住家的信箱和前門有神祕的紅色記號，而且愈來愈多，感覺事情不對勁，於是發文詢問，在得知標記背後可能的暗黑含義後，感到震驚不已。

《每日郵報》報導，女子幾周前察覺，她位於吉朗的房子，信箱上出現一些紅色記號，不久看到側門也有，因此有點擔心，「2天前房子對面的門是開著的，我以為是風吹的，儘管那是一扇很難打開的門」，隨後她將此事PO到臉書社團，詢問：「有人看過或遇過類似的事嗎？」

澳女家中信箱出現「紅色神秘標記」　網抖恐怖含義：被盯上了

▲信箱被畫上紅色的神祕記號。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後，不少網友警告，這些神祕記號可能是竊賊偷狗的暗號，「我聽說過有人會這樣做，把狗偷走進行非法鬥毆」、「快擦掉，並把狗留在室內」、「如果妳有養狗，家裡沒有人的時候，請把牠放在安全的地方」、「他們做記號，是為了趁晚上沒人在家時偷狗」。

目前尚不清楚女子是否有養狗，即使沒有養寵物，網友也認為，這些記號可能象徵具有威脅的東西，可能是有人檢查過房子，看到喜歡的東西，先將其做記號，之後再回來偷。另外，也有許多人建議女子報警，並安裝監視器，以確保自身安全。

延伸閱讀
兒邀朋友家中作客！門口「豪車停整排」老爸驚呆：現在小孩不得了
公婆捨不得開冷氣…老公妙回「一句」　眾人大讚：兒子講什麼都可
男星怒轟宋少卿7次酒駕　王偉忠仍給機會「罪該萬死」

ET快訊
冷氣砸死21歲女大生　政大教授惋惜：是頂級學生
八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群
Melody前夫「頻進醫院」爆瘦！　親友心疼幫發聲
屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大女！17F民宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美大兵叛逃北韓「過程大還原」！從登機門開溜　24小時越界衝上車

俄軍連3晚空襲烏克蘭港口「至少2死20多傷」　居民被埋瓦礫堆慘死

鄰居「13年不關水龍頭」！水淹自家...他見理由崩潰：我的問題？

美核潛艦停靠南韓　北韓：可能符合使用核武條件

白俄國防部證實　瓦格納集團協助訓練特種部隊

烏克蘭：俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

北韓駭客入侵美IT公司！　竊取加密貨幣

南非約翰尼斯堡不明原因爆炸　釀1死48傷

澳女家中信箱出現「紅色神祕標記」　網友抖恐怖含義：被盯上了

印度暴徒脫光2女遊街性侵　總理莫迪斥「印度之恥」

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

舊愛吳慷仁被影射「把演藝圈當後宮」　夏于喬親吐：我沒被劈腿

美大兵叛逃北韓「過程大還原」！從登機門開溜　24小時越界衝上車

俄軍連3晚空襲烏克蘭港口「至少2死20多傷」　居民被埋瓦礫堆慘死

鄰居「13年不關水龍頭」！水淹自家...他見理由崩潰：我的問題？

美核潛艦停靠南韓　北韓：可能符合使用核武條件

白俄國防部證實　瓦格納集團協助訓練特種部隊

烏克蘭：俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

北韓駭客入侵美IT公司！　竊取加密貨幣

南非約翰尼斯堡不明原因爆炸　釀1死48傷

澳女家中信箱出現「紅色神祕標記」　網友抖恐怖含義：被盯上了

印度暴徒脫光2女遊街性侵　總理莫迪斥「印度之恥」

妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

美大兵叛逃北韓「過程大還原」！從登機門開溜　24小時越界衝上車

高雄苓雅大停電「3338戶一片黑」　台電搶修4小時完成復電

惡男虐殺貓咪「茶茶」成動保法入獄第一人　呂秋遠：動物權前進了

冷氣墜落砸死政大女！　律師再揭「2關鍵情況」解答誰要負刑責

55歲伊能靜教你「三伏天祛濕」，輕鬆養出不老體質

俄軍連3晚空襲烏克蘭港口「至少2死20多傷」　居民被埋瓦礫堆慘死

鄰居「13年不關水龍頭」！水淹自家...他見理由崩潰：我的問題？

美核潛艦停靠南韓　北韓：可能符合使用核武條件

冷氣砸死21歲政大女學生　工務局1原因裁定「無法可罰」

泰25歲女孩堅強對抗卵巢癌　剃長髮忍不住淚崩惹人心疼

國際熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

印度2女子被逼全裸遊街　噁男集體性侵

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

北韓駭客入侵美IT公司！

白俄國防部證實　瓦格納協助訓練特種部隊

俄軍連3晚空襲烏港口　2死20多傷

日本正妹議員脫了　私賣性感寫真惹議

女童被麥克雞塊燙傷　判賠2400多萬

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

南非約翰尼斯堡不明原因爆炸　釀1死48傷

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

更多熱門

相關新聞

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

作家夏雪近日在《新聞挖挖哇》節目中分享，自己看過一個年收入高達600萬工程師，徵婚開出的條件看似非常簡單，只要求未來的太太，可以專心顧家、顧小孩、顧老公就好，每個月還給妻子個人2萬零用錢，家裡所有開銷都「實報實銷」。結果這樣的徵婚條件，卻被包括兩性作家欣西亞、行銷顧問陳珮甄等在場女性來賓轟翻，大家義憤填膺直言，「2萬塊，開什麼玩笑，還實報實銷，把自己賣掉」、「這些家務外包出去代價都不只兩萬，還沒有勞健保」。

女兒男友借住！不工作整天打電動...媽崩潰

女兒男友借住！不工作整天打電動...媽崩潰

小36歲女友遭爆曾做「小姐」！72歲男星：我不是蠢人

小36歲女友遭爆曾做「小姐」！72歲男星：我不是蠢人

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

「日本最美童星」長大了！19歲照驚呆眾人

「日本最美童星」長大了！19歲照驚呆眾人

關鍵字：

信箱前門墨爾本紐澳要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

Melody前夫爆「頻繁進出醫院」：現在只想活下去

八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群

冷氣砸死女大生　政大教授惋惜：是頂級學生

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面