澳女家中信箱出現「紅色神祕標記」　網友抖恐怖含義：被盯上了

▲澳洲一名女子發現家裡的信箱和門都被畫上紅色記號，認為事情不單純。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

細思極恐！澳洲墨爾本一名女子發現住家的信箱和前門有神祕的紅色記號，而且愈來愈多，感覺事情不對勁，於是發文詢問，在得知標記背後可能的暗黑含義後，感到震驚不已。

據《每日郵報》報導，女子幾周前察覺，她位於吉朗的房子，信箱上出現一些紅色記號，不久看到側門也有，因此有點擔心，「2天前房子對面的門是開著的，我以為是風吹的，儘管那是一扇很難打開的門」，隨後她將此事PO到臉書社團，詢問：「有人看過或遇過類似的事嗎？」

▲信箱被畫上紅色的神祕記號。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後，不少網友警告，這些神祕記號可能是竊賊偷狗的暗號，「我聽說過有人會這樣做，把狗偷走進行非法鬥毆」、「快擦掉，並把狗留在室內」、「如果妳有養狗，家裡沒有人的時候，請把牠放在安全的地方」、「他們做記號，是為了趁晚上沒人在家時偷狗」。

目前尚不清楚女子是否有養狗，即使沒有養寵物，網友也認為，這些記號可能象徵具有威脅的東西，可能是有人檢查過房子，看到喜歡的東西，先將其做記號，之後再回來偷。另外，也有許多人建議女子報警，並安裝監視器，以確保自身安全。

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