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日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

「胸器」更勝演唱會　日本正妹議員直接脫了！私賣性感寫真惹議

▲日本埼玉縣上尾市議員佐藤惠理子引發爭議，在推特發布性感影像。（圖／翻自推特）

圖文／鏡週刊

現年37歲的日本埼玉縣上尾市議員佐藤惠理子近日引發爭議，因為她不只經常上傳性感影像，這一次她更直接把衣服脫了，幾乎是接近全裸的照片上傳推特，更有私下販賣的行為。現在，佐藤惠理子所屬的「日本維新黨」目前已對她祭出黨處分，並表示下屆的議員選舉，佐藤將無法獲得黨的提名。

據日本《週刊文春》報導，佐藤惠理子大學畢業後，曾經當過偶像女優，2019年11月出版性感寫真集後，同年12月以「NHK黨」的身分參選上尾市議員，然後就成功當選。去年7月，佐藤離開NHK黨，並在今年5月加入維新黨。

據悉佐藤雖然有開設議員官方推特，但她在偶像時期所使用的另一個推特「暗黑天使」（（元えびぴらふ）闇かわ天使ちゃん໒꒱・ ﾟ活動者垢），至今仍在使用，而且佐藤也會在該推特上，不時發布較性感的影像。就在本月11日，佐藤發布多張影像，但都非常露骨噴鼻血，包括有一張是胸部全露，只用手臂遮點，下半身只穿小褲褲的照片。不僅如此，佐藤在和粉絲互動時，也表態可以進行性感寫真的私下販賣。

「胸器」更勝演唱會　日本正妹議員直接脫了！私賣性感寫真惹議

▲佐藤惠理子持續經營偶像時代的推特，並不時發布性感影像。（圖／翻自推特）

「胸器」更勝演唱會　日本正妹議員直接脫了！私賣性感寫真惹議

▲這次佐藤發布性感影像還私下販售，惹出爭議。（圖／翻自推特）

「胸器」更勝演唱會　日本正妹議員直接脫了！私賣性感寫真惹議

▲佐藤目前已被維新黨祭出黨處分。（圖／翻自推特）

之後《週刊文春》向佐藤採訪求證，佐藤不否認進行私下販售，她解釋：「因為有粉絲說，希望可以販售寫真照，我覺得這個想法也不錯。」佐藤也說，她販售的價格並不高，幾張寫真照才賣1千日幣（約新台幣223元），不過她也承認，後來維新黨得知後，有把她擋下來，所以她只賣給3個人而已。

報導也指出，佐藤這次的行為踩到政壇紅線，因此她在本月16日晚上，於推特發布道歉文，試圖平息這場「賣性感照」風波。另外維新黨也在18日對她祭出黨處分，表示下次議員競選，她將無法接受黨的推薦與支援。也有日本網友解讀，這代表維新黨希望佐藤退黨。



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