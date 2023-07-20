薯條「垃圾桶撈出來」端給客人吃　美漢堡王女襄理恐關20年

▲漢堡王女襄理把垃圾桶薯條拿給客人吃。（圖／翻攝尤寧郡拘留中心）

記者吳美依／綜合報導

美國南卡州發生離譜事件，漢堡王襄理潔米（Jaime Christine Major）涉嫌把倒入垃圾桶的薯條「撈出來」，再端給客人吃，她17日被指控竄改食品資訊（food tampering）重罪，如果罪名成立，可能面臨最高20年的刑期。

福斯新聞等外媒報導，尤寧郡（Union County）警方9日接獲通報，前往處理某漢堡王分店的爭執事件。他們抵達後發現，2名女性正對餐廳員工大吼大叫、狂飆髒話甚至出言威脅，由於勸說無果，當時還依據妨礙治安罪名，拘留了其中一名鬧事者。

2天後，漢堡王總部致電警方說明情況。原來，39歲的潔米一直從垃圾桶撈起薯條，混入新鮮薯條，提供給消費者食用。據研判，這可能就是爭端發生原因。

▲漢堡王是跨國速食連鎖餐廳巨擘。（圖／達志影像／美聯社）



南卡州法律規定，惡意竄改人類藥品或食品資訊，意圖對他人造成身體傷害，屬於非法行為。當局經過數日調查後，於17日逮捕潔米，法官則將保釋金定為2萬美元（約新台幣62萬元）。當地時間19日，她已經離開拘留中心。

漢堡王發言人表示，潔米所面臨的指控，與該企業「對食物與服務品質，以及創造卓越賓客體驗的承諾不符」，該分店正與當局積極合作，並將根據調查結果採取適當行動，「由於這仍是一項進行中的調查，我們目前無法分享額外細節」。