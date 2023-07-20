消息人士：哈利梅根要求和拜登共乘「空軍一號」　白宮秒拒絕

▲哈利與梅根被揭想在女王葬禮後與拜登共乘「空軍一號」返美。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

有消息人士向《每日郵報》透露，哈利與梅根曾在英國已故女王去年的葬禮後，要求與美國總統拜登共乘總統專機「空軍一號」返美，卻遭白宮以「避免引起『騷亂』」為由狠拒。

據《每日郵報》報導，英女王伊莉莎白二世去年9月8日去世，英國隨後向各國領導人與正在英國參加慈善活動的哈利夫婦發出邀請，歡迎大家參加已故女王9月19日的葬禮。

有消息人士指出，在得知美國總統拜登也將出席已故女王的葬禮後，哈利與梅根的工作人員立刻與白宮取得聯繫，詢問他們是否可以搭拜登的便車，一起乘坐空軍一號返回美國。

▲「空軍一號」是美國總統專機。報導稱，哈利與梅根和拜登一起在飛機台階揮手的政治意涵重大。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，乘坐空軍一號並與美國總統夫婦一起站在飛機台階上揮手，對哈梅夫婦而言是一件極具政治意涵的舉動；這象徵著2人在美國擁有政治影響力，可惜他們並未如願。

消息人士表示，白宮幾乎沒有就相關問題進行任何討論，立即就拒絕了哈利與梅根，甚至普遍認為相關請求「不可能實現」。另一名知情人士告訴《每日郵報》，「美方應允他們的要求將會引起很大的騷動，並可能將英國王室和白宮的關係推向緊繃狀態。」

目前，英國白金漢宮和美國白宮尚未就此事發表評論，哈利與梅根夫婦也未回應媒體的置評請求。報導稱，拜登其實可以邀請任何人與他們共乘空軍一號，不過誰來支付哈利與梅根的費用將是一大難題。