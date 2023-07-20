人狗海上漂流2個月「狂吃鮪魚」獲救　男心碎把救命狗留在墨西哥

▲沙多克和狗狗貝拉一同受困在海上2個多月。（圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲54歲男子沙多克(Tim Shaddock)帶著狗狗出海卻遇上風暴，受困海上漂流長達2個多月，上周終於獲救，如今卻傳出他決定將曾經相依為命的狗狗留在墨西哥，託給新的主人照顧，目前他已經搭機返回澳洲。

來自澳洲雪梨的沙多克，4月乘船從墨西哥拉巴斯(La Paz)出發，計畫穿越太平洋前往法屬玻里尼西亞(French Polynesia)，然而途中卻遇上猛烈風暴，導致他和狗狗貝拉(Bella)一同受困海上長達2個多月。

沙多克獲救後表示，受困期間他和貝拉是靠著吃生鮪魚和雨水才活下來的，笑稱自己吃了很多「鮪魚壽司」，「我很感激我還活著，我可以告訴你，現在我感覺比之前好多了」，另外他也很感謝貝拉的陪伴，更謝謝最後發現他的Maria Delia號漁船船長和船員。

▲沙多克十分感謝發現他的船員與貝拉的陪伴。（圖／達志影像／美聯社）

沙多克表示，他是來到墨西哥時意外結識貝拉，「我曾試著幫牠找一個家，至少嘗試了3次，可是牠一直跟著我下水，牠是一隻美麗的動物，我很感激最後牠也活了下來，牠比我勇敢多了」。

或許是考量到把動物從墨西哥遠帶回澳洲的種種不便，沙多克最後決定把貝拉託付給Maria Delia號船員Genaro Rosales照顧，因為對方向他承諾一定會給貝拉一個充滿愛的家。最後貝拉留在漁船上，看著沙多克離開當地，搭上了飛機。

▼沙多克最後選擇將貝拉交給船員收養。（圖／達志影像／美聯社）