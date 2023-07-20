7歲童被囚垃圾屋！全身「淤青出血」頭髮沾屎　沒上過學還在穿尿布

▲科赫和曼克因對孩子疏忽管教而被控告虐童。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國2名男童因受母親與繼父虐待，被長期關在威斯康辛州滿是糞便的家中，直到2人受不了砸碎窗戶，像「從未見過太陽」的山頂洞人一樣赤身裸體地走在街上，才讓這起虐童事件被曝光。

據《紐約郵報》報導，當地7月6日，有多位民眾在密爾瓦基（Milwaukee）一個社區住宅，看見2名年齡分別為7歲和9歲的男童，在住家外圍赤身裸體地走來走去，於是立即撥打了911報警。法庭文件描述，這2名男童當時身上有多處淤青和血跡，頭髮上也沾滿了糞便。

一位在當地住了30年的民眾表示，他完全不知道這棟房子裡居然住著2個小孩。而前去查看的警察也形容，男童住在一個「十分惡劣、可怕的囤積環境」，牆壁被糞便覆蓋、垃圾堆積如山，以至於員警在進入房間時幾乎看不見地板。

地區副檢察官戴維斯（Mallory Davis）指出，這2名男童的生活「就像恐怖電影裡的情節一樣」，其中一名7歲男童一生中有大部分的時間被限制在自己的房間裡，甚至連窗戶也被木板封住，導致他還包著尿布，無法正常生活，也缺乏教育和日常生活的知識。

當局對他們的母親科赫（Katie Koch）以及繼父曼克（Joel Manke）提出了多項重罪指控，而他們2人也承認犯下虐童行為。曼克坦言，他將孩子們鎖在房裡是為了避免與科赫發生爭吵。而科赫則承認，孩子們從未上過學，多年來也沒有看過醫生。

檢察官痛批，這2名男童的母親嚴重傷害了孩子們的生活，導致他們幾乎無法在社會正常發展。報導稱，如果這對父母的疏忽和非法監禁等罪名成立，那他們將面臨長達40年以上的監禁。