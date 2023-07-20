　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英22歲女遛狗「被樹枝重砸」當場死亡　妹妹視訊目睹奪命瞬間

▲▼河邊的樹。（圖／CFP）

▲英國一名女子在河邊遛狗時，竟意外被樹枝當場砸死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國22歲女子夏濃（Shannon Owen）在泰晤士河畔遛狗時，突然被一棵枯樹掉下來的樹枝砸死，而當時正與她透過FaceTime聊天的妹妹，居然目睹了她當場斃命的整個過程。

據《每日郵報》報導，今年3月11日，夏濃與好友辛妮（Sinead），帶著辛妮的弟弟和小狗一起在河邊的樹林裡散步，這時夏濃接到了妹妹喬治婭（Georgia）打來的視訊通話。突然，步道上一棵18英尺高的枯樹突然掉下一根樹枝，當場砸中香濃的胸部，造成致命傷害。

喬治婭看著手機從姐姐的手中被撞飛，還聽到背景傳來辛妮的尖叫聲，下秒辛妮的弟弟就立刻撿起電話要她叫救護車。在那短短幾分鐘裡，喬治婭絕望地在Snapchat地圖上尋找姐姐的位置，並迅速趕往現場，而辛妮與弟弟則忙著給夏濃做心肺復甦，可惜卻徒勞無功。

調查結果顯示，這顆樹的樹幹早已腐爛，因此樹枝才會掉下砸到夏濃，而她最後也因身體多處被嚴重砸傷，當場死亡。一名警探透露，事發地點十分隱秘，還有一個很陡峭的路堤，加上事發當天雨下得很大、地面泥濘不已，就連急救部隊都很難進入，因此他不明白為什麼夏濃等人會到那裡去。

夏濃的家長表示，他們希望林地的主人可以在周圍建圍欄，以免類似悲劇再次發生。而夏濃死亡幾個月後，這棵大樹才終於被砍掉，讓夏濃的家長深感失望。

ET快訊
政大女遭冷氣砸死　高大成曝恐怖傷勢
快訊／粗心工人現身認「螺絲沒鎖好」　過失致死偵辦
快訊／Melody被爆「奪前夫上億房產」　首發聲曝近況
快訊／楊祐寧二寶出生：小天使來了！
獨／冷氣砸死21歲女　住戶驚曝「17F違規安裝」
快訊／政大女學生被冷氣砸死　校方回應了
風向變「Melody奪房貪財」！　她1句開嗆
快訊／台積電二度下修今年營收！　估衰退10％
被稱「第二個Rain」！　韓星大腸癌逝享年37歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地中海成氣候變遷熱點　聯合國專家盤點5大威脅

英22歲女遛狗「被樹枝重砸」當場死亡　妹妹視訊目睹奪命瞬間

研究：每3天或更久才排便　與認知能力下降有關

15歲少年沙發上和女師嚐禁果　隔天手機「收到她裸照」崩潰報案

字母T寫太醜　泰女童被老師罰脫掉校裙！內褲全班28人看光光

躲避逮捕令！普丁「不出席」南非金磚峰會　改由俄外長參加

2女子被逼全裸遊行！噁男集體性侵「不脫衣就殺妳」引爆印度怒火

消息人士：叛逃到北韓的美國士兵曾被關首爾監獄工場48天

薯條「垃圾桶撈出來」端給客人吃　美漢堡王女襄理恐關20年

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

地中海成氣候變遷熱點　聯合國專家盤點5大威脅

英22歲女遛狗「被樹枝重砸」當場死亡　妹妹視訊目睹奪命瞬間

研究：每3天或更久才排便　與認知能力下降有關

15歲少年沙發上和女師嚐禁果　隔天手機「收到她裸照」崩潰報案

字母T寫太醜　泰女童被老師罰脫掉校裙！內褲全班28人看光光

躲避逮捕令！普丁「不出席」南非金磚峰會　改由俄外長參加

2女子被逼全裸遊行！噁男集體性侵「不脫衣就殺妳」引爆印度怒火

消息人士：叛逃到北韓的美國士兵曾被關首爾監獄工場48天

薯條「垃圾桶撈出來」端給客人吃　美漢堡王女襄理恐關20年

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

高雄「冰品之亂」害生意慘！　左營知名冰店喊話：誰不想經營長久

出國玩注意！這5種物品別帶回台灣　隱形眼鏡、藥妝也有限量

冷氣砸死政大女「工人負全責」？律師曝屋主也有事：到地檢署講

江西上饒污水排放溝渠驚現「屍塊」漂浮　上半身已「不翼而飛」

女病患被櫃台搭訕！分手後怒砸諮商所招牌　心理師向渣男求償

在淘寶買到自己的盜版書　「獲賠2300元」作者籲公開道歉

肖戰化身萌兔神獸「心臟爆擊」　《玉骨遙》欠下房貸劇迷求幫蓋房

快訊／下班注意！大雷雨襲雙北　警戒區出爐

地中海成氣候變遷熱點　聯合國專家盤點5大威脅

東森新直播商模、優質產品助攻　吳有軒穩健經營升聘鑽石

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

沒穿救生衣！韓海兵隊搜救「遭急流沖走」

中國經濟5問題連爆　專家預言最終結局

日本正妹議員脫了　私賣性感寫真惹議

台女拿光無人店的餃子　日本店家看監視器傻眼

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

男救野生小鹿一命　遭公司開除

重啟黑海穀物協議　俄羅斯提條件了

吳欣盈歐洲議會搶發言：老遠來就要強調台灣立場

印度2女子被逼全裸遊行　噁男集體性侵

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

女童被麥克雞塊燙傷　判賠2400多萬

人狗海上漂流獲救　男心碎把救命狗留墨西哥

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

更多熱門

相關新聞

消息人士：哈梅要求和拜登共乘空軍一號

消息人士：哈梅要求和拜登共乘空軍一號

有消息人士向《每日郵報》透露，哈利與梅根曾在英國已故女王去年的葬禮後，要求與美國總統拜登共乘總統專機「空軍一號」返美，卻遭白宮以「避免引起『騷亂』」為由狠拒。

MINI「全新電動跨界」測試被捕

MINI「全新電動跨界」測試被捕

情侶出國吵架　男勒死女友埋屍「祖母花園」

情侶出國吵架　男勒死女友埋屍「祖母花園」

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

特斯拉倫敦街頭突自燃！180萬瞬間燒成廢鐵

特斯拉倫敦街頭突自燃！180萬瞬間燒成廢鐵

關鍵字：

英國樹枝砸死Shannon Owen

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面