整容丟命！秘魯男隆鼻「遭金屬夾插入大腦」　永久腦損慘死

▲卡斯塔尼達在隆鼻手術中被夾子卡進大腦慘死。（組圖／翻攝自YouTube、推特）

記者葉睿涵／編譯

秘魯男子卡斯塔尼達（Luis Fernando Dávila Castañeda）日前在一家私人診所接受隆鼻手術後，因為一個夾子卡進了他的大腦，而不幸身亡。目前當局已對此案展開調查，但負責手術的醫生卻在出差。

據《太陽報》報導，卡斯塔尼達在7月7日向任職的飯店請假，聲稱自己要到一家私人診所整形，不料老闆卻發現他的手術時間比預計的還要久，於是便打電話給EsSalud醫院，要求院方帶卡斯塔尼達去做檢查。

卡斯塔尼達抵達醫院後，醫生從X光片發現，他的腦中卡入了一個金屬夾，導致卡斯塔尼達出現不可逆轉的腦損傷。卡斯塔尼達最後於7月7日在EsSalud醫院的加護病房（ICU）被宣布腦死亡。

報導稱，目前受害者家屬已對診所提出玩忽職守的告訴，而檢察機關也已就此案展開調查。秘魯國家警察現已進入診所搜查，並要求為卡斯塔尼達進行手術的維拉西斯醫生（Carlos Larios Villasis）到警局協助調查，不過維拉西斯醫生現在仍在出差。

受害者的叔叔坤塔那（Héctor Quintana）表示，「我們要的是正義。我們希望警方和檢察官可以徹底調查，以確定誰該對此案負責。」受害者家人聲稱，他們曾多次打電話到診所詢問卡斯塔尼達的死因，卻被診所無情地掛斷電話。