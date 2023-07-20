美兵叛逃北韓「史上至少7人」　他拒打越戰滯留40年才獲釋

▲詹金斯1965年叛逃北韓，將近40年才獲釋，接受軍法審判後革除軍籍。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）18日越境進入北韓，成為1953年韓戰結束後，第7名叛逃至北韓的美國士兵。此前案例中，以1965年的中士詹金斯（Sgt. Charles Robert Jenkins）最知名，他為了逃避越戰任務，狂飲10瓶啤酒後越境，滯留長達39年，終於在2004年獲釋，與妻女在日本團聚並度過晚年，2017年以77歲高齡辭世。

根據美聯社、全國公共廣播電台報導，美國士兵叛逃北韓後，經常公開出現在金氏政權的政治宣傳及電影中，扮演「邪惡的美國人」，或者向平壤的軍官及情報人員教授英語。另據詹金斯2008年出版的自傳小說，抵達北韓前8年，他跟另外3名美國士兵經常被關在小房間，強迫閱讀北韓領導的作品，也經常被毆打虐待。

▲南北韓邊境的板門店戒備森嚴。（圖／達志影像／美聯社）



1962年，二等兵艾布希爾（Pvt. Larry Allen Abshier）與一等兵德雷斯諾克（Pfc. James Joseph Dresnok）叛逃北韓，兩人分別因為值勤吸食大麻及仿冒上司簽名而面臨軍事法庭審判。前者1983年就死於心臟病，年僅40歲，後者在平壤娶了一名被綁架的羅馬尼亞女性，2016年中風去世。

1963年，年僅19歲的下士帕里什（Cpl. Jerry Wayne Parrish）突然叛逃，只留下一張告別字條，「告訴媽媽我愛他，我總有一天會回家的，跟我的朋友們說再見」，在北韓娶了一名黎巴嫩女子並且育有三子，據稱1996年死於腹部感染，也有說法稱1998年死於腎臟病。據悉他的服役紀錄非常完美，目前仍不清楚為何叛逃。

▲1953年韓戰結束後，至少7名美國士兵越境叛逃。（圖／CFP）



1979年，一等兵鍾羅伊（Pfc. Roy Chung）離開西德部隊2個月後出現在北韓，據信已於2004年過世。平壤宣稱，他叛逃是因為「再也無法忍受在美帝侵略部隊裡承受的國恥生活及不當對待」，但父母認為他是被綁架的。1982年，下士懷特（Pvt. Joseph T. White）叛逃後，拍攝官方影片批評美國，並稱此舉是為了展示「美國往南韓派兵是多麼不合裡」，根據他後來寫給家人的信，他在當地擔任英語老師，1985年和朋友去河邊游泳時溺斃。