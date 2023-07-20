美要求確認越境士兵安全　美國務院：北韓沉默未回應

▲駐韓美軍23歲士兵金恩18日從板門店越過軍事分界線進入北韓。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導



駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）18日越境進入北韓，研判遭北韓拘留。針對這起事件，美國白宮、五角大廈、國務院、常駐聯合國代表團持續合作調查，不過美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）19日表示，北韓尚未對金恩的安全與下落做出任何回應。

綜合韓聯社等報導，23歲駐韓美軍金恩18日在板門店混入觀光客隊伍，參觀由聯合國主辦的「共同警備區域」（JSA）導覽活動時，趁隙進入北韓。依據美國官員先前的說法，金恩是蓄意、未經許可的情況下越過軍事分界線。

針對這起事件，美國國務院發言人米勒在每日新聞記者會上表示，五角大廈已與北韓軍方進行接觸，「我的理解是，這些交流尚未得到回覆」，美方有多個管道可與北韓發送訊息，但在現階段，相關討論非常敏感，我不準備透露所有細節。

米勒也說，美國正努力了解金恩的安全與返回美國的相關情況，白宮、五角大廈、國務院、常駐聯合國代表團持續合作進行調查，確定金恩的健康狀況與下落，「政府已經並持續積極努力確保他的安全，讓他能回家與家人團聚。」針對拜登政府是否要為此向中國尋求協助，美國白宮發言人19日透露，美方已與南韓、瑞典進行接觸。

金恩現年23歲，於2021年1月入伍。依據美軍消息人士的說法，金恩先前因打人在南韓被關押近2個月，7月10日剛獲釋，原本應該要在7月18日遣送回美國德州軍營接受懲處。只不過在18日這天，金恩被軍警送抵仁川機場通過安檢後，並未登機，而是離開機場加入參觀板門店的旅行團。