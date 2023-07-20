紐西蘭槍擊「兇手是24歲家暴犯」　戴電子腳鐐狠殺2人被擊斃

▲紐西蘭市中心的建築工地爆發槍擊案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭奧克蘭（Auckland）今晨發生2死多傷的槍擊案，兇嫌被證實是24歲的里德（Matu Tangi Matua Reid），他正因為家暴指控接受居家監禁，儘管仍戴著電子腳鐐，卻闖入市中心建築工地開火，最後被警方當場擊斃。

紐西蘭媒體Stuff報導，里德戴著電子腳鐐、手持一把霰彈槍，在建築工地四處走動開火。槍聲響起後，奧克蘭市中心多個街區被封鎖，武裝警察紛紛湧入，很快就把槍手擊斃。罹難者為2位平民，此外還有多人受傷，其中一人是警察。

▲警方湧入市中心應對情勢。（圖／路透）



事實上，里德涉嫌家暴，被指控故意傷害、蓄意破壞、男性襲擊女性、妨礙呼吸等罪名，今年3月被奧克蘭地方法院判處5個月居家監禁，未料如今卻脫逃並且犯下恐怖罪行。

一位與槍手熟識的女性匿名透露，她昨晚曾與里德交談，「他說他愛我們，但其實也沒說什麼。他的手機今天早上沒電了。他是昨晚跟我們講話的。昨天晚上一切都很好。」

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，槍手沒有任何明確的意識形態或政治動機，「沒有發現任何國安因素」。至於負責里德刑期的懲戒單位及里德的律師目前皆未回應此事。