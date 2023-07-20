「陰莖魚」大量出沒！阿根廷海岸驚見肉色腸狀　漁民搶著抓

▲阿根廷海岸驚見「陰莖魚」。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷南部的里奧格蘭德（Rio Grande）海岸17日出現大量「單環刺螠」（urechis unicinctus），其外型激似男性生殖器，因此也被暱稱為「陰莖魚」，一條條肉色腸狀躺在海灘上的景象，不僅令人嘖嘖稱奇，也吸引大量漁民蜂擁捕捉。

ADNSUR等外媒報導，一場暴風雨過後，成千上萬條「陰莖魚」被沖上海岸，根據當地居民實際測量，每一條長度都有10英寸（約25.4公分）左右。事實上，這種現象在阿根廷並不罕見，滂沱雨勢過後，該國南部海灘經常可見「單環刺螠」的身影。

Bióloga encuentra curioso 'pez pene' en una playa de Australia https://t.co/rlxfKaQ8rP pic.twitter.com/HG84so5Wu8 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 5, 2021

在阿根廷，「陰莖魚」被視為極佳誘餌，尤其受到海鱸魚喜愛，因此總會吸引漁民前往抓捕。在亞洲，牠被部分中醫認為具有壯陽、溫補肝腎的效果，通常透過生食或油炸吃下肚，據稱味道溫和、口感類似蛤蜊，在一些地區的野味市場販售。

「單環刺螠」是一種海生螠蟲動物，由於獨特外型，也俗稱海腸或陰莖魚，通常棲息於潮間帶泥沙土質或珊瑚礁區，體型肥大、極具彈性，可伸長達1公尺，性喜潛進沙裡、挖洞濾食，有助減少海水基質污染，但也很容易被暴風雨及浪潮帶到陸地上，被大型魚類、鯊魚、海鷗、水獺捕食。根據化石證據，這種生物已經存在3億年，單隻壽命可達25年。