　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「陰莖魚」大量出沒！阿根廷海岸驚見肉色腸狀　漁民搶著抓

▲▼阿根廷海岸驚見「陰莖魚」。（圖／翻攝臉書）

▲阿根廷海岸驚見「陰莖魚」。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷南部的里奧格蘭德（Rio Grande）海岸17日出現大量「單環刺螠」（urechis unicinctus），其外型激似男性生殖器，因此也被暱稱為「陰莖魚」，一條條肉色腸狀躺在海灘上的景象，不僅令人嘖嘖稱奇，也吸引大量漁民蜂擁捕捉。

ADNSUR等外媒報導，一場暴風雨過後，成千上萬條「陰莖魚」被沖上海岸，根據當地居民實際測量，每一條長度都有10英寸（約25.4公分）左右。事實上，這種現象在阿根廷並不罕見，滂沱雨勢過後，該國南部海灘經常可見「單環刺螠」的身影。

在阿根廷，「陰莖魚」被視為極佳誘餌，尤其受到海鱸魚喜愛，因此總會吸引漁民前往抓捕。在亞洲，牠被部分中醫認為具有壯陽、溫補肝腎的效果，通常透過生食或油炸吃下肚，據稱味道溫和、口感類似蛤蜊，在一些地區的野味市場販售。

「單環刺螠」是一種海生螠蟲動物，由於獨特外型，也俗稱海腸或陰莖魚，通常棲息於潮間帶泥沙土質或珊瑚礁區，體型肥大、極具彈性，可伸長達1公尺，性喜潛進沙裡、挖洞濾食，有助減少海水基質污染，但也很容易被暴風雨及浪潮帶到陸地上，被大型魚類、鯊魚、海鷗、水獺捕食。根據化石證據，這種生物已經存在3億年，單隻壽命可達25年。

#Sociedad Una peculiar lombriz de mar de la especie Urechis unicinctus, conocida como “pez pene” o "pinuca" despertó...

Crítica Sur 發佈於 2023年7月18日 星期二
 
ET快訊
快訊／親弟涉共諜案被逮　郭書瑤首回應了
開房挑百元商旅！　陳紫渝爆「里長超低月薪」嚇呆邰智源
快訊／午後對流雨開轟！　14縣市大雨特報
快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！　20萬交保
公婆捨不得開冷氣！　兒吼「冰櫃1天5000元貴死」
北村豐晴說她「內褲草莓味」　安心亞首現身回應
李玟二姊突現身警局！　親回：有事要辦
快訊／北市松山區意外！　鋼筋插進工人大腿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

駛入黑海一律視為軍事目標！　美警告：俄恐襲擊民船後甩鍋烏克蘭

女童被麥克雞塊燙傷「判賠2400多萬」　美陪審團：麥當勞要負責

瓦格納首腦普里格津：暫不投入烏克蘭戰爭

男大生衝浪被拖入海中　一看「鯊魚含著他的腿」好友捨身救命

烏克蘭港城市中心遇襲失火18傷　俄控烏無人機攻擊克里米亞釀1死

印度連日暴雨致災！恐怖土石流奪4命　逾百人活埋9公尺瓦礫堆下

希臘度假島發現「男子斷頭」扔進垃圾桶　警搜查又找到一袋內臟

美兵叛逃北韓「史上至少7人」　他拒打越戰滯留40年才獲釋

整容丟命！秘魯男隆鼻「遭金屬夾插入大腦」　永久腦損慘死

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

駛入黑海一律視為軍事目標！　美警告：俄恐襲擊民船後甩鍋烏克蘭

女童被麥克雞塊燙傷「判賠2400多萬」　美陪審團：麥當勞要負責

瓦格納首腦普里格津：暫不投入烏克蘭戰爭

男大生衝浪被拖入海中　一看「鯊魚含著他的腿」好友捨身救命

烏克蘭港城市中心遇襲失火18傷　俄控烏無人機攻擊克里米亞釀1死

印度連日暴雨致災！恐怖土石流奪4命　逾百人活埋9公尺瓦礫堆下

希臘度假島發現「男子斷頭」扔進垃圾桶　警搜查又找到一袋內臟

美兵叛逃北韓「史上至少7人」　他拒打越戰滯留40年才獲釋

整容丟命！秘魯男隆鼻「遭金屬夾插入大腦」　永久腦損慘死

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

周杰倫7歲大女兒突問「哲學問題」 昆凌PO照一看答案驚呆：竟然！

女山友攀奇萊東稜...失聯3天獲救！意識清楚　視天候吊掛下山

回家途中車子突起火…台南老夫婦燒成焦屍！採DNA確認身分中

劣跡藝人是否退出演藝圈？　賀瓏提「夏靖庭2次吸毒」砲火全開

快訊／綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論要道歉

傳美關切賴清德「走入白宮說」　侯友宜競辦：麻煩製造者2.0版

親弟涉入軍人共諜案！郭書瑤證實被約談「不小心捲入紛爭」

翻車！莊銘淵要陳紫瑜「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

國際熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

沒穿救生衣！韓海兵隊搜救「遭急流沖走」

中國經濟5問題連爆　專家預言最終結局

台女拿光無人店的餃子　日本店家看監視器傻眼

吳欣盈歐洲議會搶發言：老遠來就要強調台灣立場

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

男救野生小鹿一命　遭公司開除

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

重啟黑海穀物協議　俄羅斯提條件了

美共和黨總統初選民調　川普47％支持率狠甩對手

喝下「朋友帶的酒」　下秒全家洗腎搶救

瓦格納兵變後首次露面　普里格津現身白俄

驚傳22歲女網紅突然身亡　家屬證實死因

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

更多熱門

相關新聞

快訊／阿根廷發生規模6.6地震

快訊／阿根廷發生規模6.6地震

南美洲國家阿根廷內烏肯當地17日凌晨零時5分發生規模6.6地震，震源深度171公里，震央距離科普埃縣首府隆科普埃（Loncopué）約25公里。

80歲阿北偷整盒威而鋼　慘了

80歲阿北偷整盒威而鋼　慘了

貝克漢「狂收百萬訊息」才知梅西來了

貝克漢「狂收百萬訊息」才知梅西來了

他讓螞蟻咬陰莖「整根腫大」超崩潰

他讓螞蟻咬陰莖「整根腫大」超崩潰

梅西坦承與部分巴黎球迷關係破裂

梅西坦承與部分巴黎球迷關係破裂

關鍵字：

阿根廷陰莖魚urechis unicinctus單環刺螠壯陽

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面