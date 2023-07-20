義大利才歷經「地獄一周」！　23大城市拉高溫警報

▲北半球三大洲經歷熱浪。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲熱浪威脅加劇，今年全球更經歷史上最熱7月，現在位於南歐的義大利，大部分主要城市也都已拉起高溫紅色警報。

BBC報導，高溫預計在義大利當地時間周三（19日）來到最高點，23個主要城市已發布高溫警報，北起東北部沿岸的「的里雅斯德」（Trieste），南至西西里島北端的墨西拿，都是一片紅。

高溫首先影響脆弱族群，不過紅色警報代表極端高溫已對所有人的身體狀況造成威脅。與此同時，整個歐洲大陸也正飽受野火肆虐，包括希臘和瑞士阿爾卑斯山。

北半球數以百萬計的人們正受到炎熱高溫的影響，歐洲方面，由於高壓系統帶來的溫暖、熱帶空氣，無風滯留在歐洲中部的關係，形成熱穹現象，使得高溫多日難退。

歐洲南部地區已連續多日約攝氏40度的高溫，BBC氣象則指出，義大利薩丁尼亞島與西西里島部分地區將會「再次熱起來」，最高溫可達46度至47度。

當地媒體形容這波席捲全義的熱浪，是「地獄的一周」，此外，西西里島上大多數建築設計並沒有辦法應對如此高溫，大部分家庭也都居住在一樓，住宅窗戶稀少，更常常是大家族居住在狹小空間裡，面對熱浪尤其難受。一對69歲的夫妻18日被發現陳屍在西西里島首府巴勒莫（Palermo）的家中，當地多家媒體指出，死因就是高溫所致。