避免美台雙重課稅！　美眾院跟進提案促簽「租稅協定」

▲美台深化關係。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

繼參議院後，美國眾議院跨黨派外交領袖今天提出眾院版「台灣租稅協定法案」，授權拜登政府與台灣洽簽租稅協定，以處理美台長年雙重課稅問題。

眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）今天偕外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）、眾議院「國會台灣連線」共同主席康諾里（Gerry Connolly），提出眾院版「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美國總統與台灣洽簽租稅協定，讓美台企業避免遭雙重課稅。

麥考爾透過新聞稿表示，美台洽簽租稅協定除能吸引更多來自台灣的投資，更是捍衛台灣、維繫印太區域和平與穩定的另一項重要作為。

麥考爾說：「在中共持續加大對台侵略之際，尋求強化美台經濟連結的方式比以往都來得更加重要。」

麥考爾等人今天提出的法案，是民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）等人5月初所提「台灣租稅協定法案」的眾院對應法案。

參院版法案已於7月13日獲得參議院外委會以口頭表決方式通過。

法案授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定；協商啟動至少15天前須通知國會，期間亦須定期向國會報告，協商完成後180天內應將協定送交國會，待參眾兩院通過共同決議（concurrent resolution）予以核准即算生效。

法案指出，美國目前與全球65個「司法管轄區」（jurisdictions）簽有租稅協定，類似協定能促進經濟活動、強化雙邊合作，且對美國企業與納稅人有益。

法案表示，台灣是美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。

根據美國立法規則，參眾兩院通過同樣版本法案後，即能將法案遞交總統簽署後生效。