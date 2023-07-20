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俄封鎖烏克蘭糧食港口　警告：入港船隻將被視為「載有軍備貨物」

▲俄羅斯連續2晚轟炸敖德薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯連續2晚轟炸敖德薩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯17日宣布退出《黑海穀物協議》後，19日再發布警告，今（20日）起任何駛進烏克蘭位於黑海港口的船隻，將被視為「可能載有軍備貨物」。基輔當局則指控，莫斯科對港市敖德薩（Odessa）徹夜實施「地獄般」的轟炸，摧毀了港口設施。

俄羅斯在宣布退出協議後，連續2晚轟炸敖德薩，此舉將對烏克蘭與世界產生一定影響力。《黑海穀物協議》是去年由聯合國與土耳其居中協調，俄羅斯、烏克蘭雙方同意簽署的協議，確保烏克蘭穀物糧食運送船隻能在黑海上安全航行，並繼續將糧食運送至各國，特別是非洲及亞洲的窮國。然而俄方指控烏克蘭並未以運送穀物至窮國為主，且俄方需求未被滿足；烏方則表示協議促使全球免於糧價飆漲危機，如今俄方退出，將可能使糧價開始失控飆漲。

烏克蘭緊急救難部釋出的影片中，一處遭炸毀的倉庫燃燒著熊熊火焰，一棟住宅公寓也遭波及，玻璃碎了滿地。俄羅斯19日警告，考慮20日0時起，將所有航行進入烏克蘭位於黑海的港口的船隻，都視為「可能載運軍備貨物」。

俄羅斯國防部表示，航行進烏克蘭港口的船隻所插國旗國，將會被俄方視為支持烏克蘭，不過並未指明進入烏克蘭港口的後果。俄國防部同時宣布，黑海東北方與東南方國際海域「暫時有航行危險」。

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俄羅斯俄烏戰爭烏克蘭敖德薩黑海穀物協議

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