英MI6首長：普丁被迫與「瓦格納首腦」達成協議以求自保

▲英國情報認為，普丁在別無選擇的情況下，與普里格津（Yevgeny Prigozhin）達成協議。（圖／路透）



文／中央社

英國秘密情報局局長摩爾19日表示，俄羅斯總統普丁別無選擇，只能跟傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津達成協議，才能夠終結上個月的那起短命兵變。

通稱為軍情六處（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）局長摩爾（Richard Moore）告訴美國有線電視新聞網（CNN），「他（普丁）確實沒有反擊普里格津（Yevgeny Prigozhin），而是在白俄羅斯領導人斡旋下達成協議以求自保。所以連我也猜不透普丁（Vladimir Putin）的內心。」

「如果你觀察普丁那天的舉止，普里格津開始造反之際，我認為是在早餐的時候，到晚餐時他就被赦免了。然後又過了幾天，他還受邀喝茶。因此，這肯定有蹊蹺，就連軍情六處首長想要嘗試解讀誰當權、誰失勢，都有點困難。」

摩爾表示，自瓦格納集團（Wagner Group）發動兵變至今，普里格津仍然健在，還可以自由行動，甚至「就在附近出沒」。他認為普丁無疑正蒙受內部壓力。

「如果你不是完全沒意料到，你就不會讓一群傭兵沿著高速公路挺進到距離莫斯科125公里以內的地方。所以我認為他可能感受到了某種壓力。」