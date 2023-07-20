瓦格納兵變後「首次公開露面」　普里格津疑似現身白俄羅斯

⚡️Video released by Prigozhin showing thousands of Wagner troops supposedly in Belarus. pic.twitter.com/Usujv5jarF — War Monitor (@WarMonitors) July 19, 2023

記者林彥臣／綜合報導

一段在19日開始在Telegram上流傳的影像顯示，一名疑似為傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的男子，向在白俄羅斯的瓦格納戰士精神喊話。由於拍攝角度只能呈現剪影，如果確定為普里格津本人，這就是他在兵變事件之後，首次公開露面。

根據CNN報導，一名很像普里格津的人表示，「歡迎大家！我很高興向大家致意，歡迎來到白俄羅斯的土地！我們有尊嚴地戰鬥！我們為俄羅斯做出許多貢獻。」

CNN指出，檔案的元數據可能在7月18日黃昏，或7月19日清晨所建立的，普里格津的飛機於當地時間18日上午11點05分，降落在白俄羅斯首都明斯克郊區，並於當地時間7月19日凌晨12點15分離開，推測這個影片很可能是在18日拍攝的。

▲疑似瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的男子，現身白俄羅斯。（圖／翻攝自twitter／@WarMonitors）



CNN指出，由於影像品質帶有「顆粒感」，而且是在光源微弱的環境下拍攝，所以也無法確認，說話的人就是普里格津本人，以及確切的拍攝時間，CNN現在正試圖定位拍攝地點。

影片中的「普里格津」，還對俄羅斯國防部所制定的烏克蘭作戰計畫多所批評，並告訴瓦格納成員，短時間內不會去烏克蘭作戰。

「普里格津」還說，「因為將在白俄羅斯駐紮一段時間，所以在這段時間裡，我們將使白俄羅斯軍隊成為世界第二大軍隊，如果有需要，我們也會保護他們。」