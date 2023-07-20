中國可能富不起來！經濟「5問題連爆」　專家預言最終結局

▲《路透社》指出，中國5個經濟問題連環爆，「可能永遠富不起來」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

中國正在進入一個經濟成長大幅放緩的時代，不僅疫後復甦不如預期，甚至還有5個結構性的經濟問題連環爆。《路透社》對此指出，中國「可能永遠富不起來」。另外還有專家預言，中國經濟在未來10至20年很難超越美國。

根據《路透社》報導，無論中國這個世界第二大經濟體，每年以3～4%的經濟成長率穩步前進，還是像一些經濟學家所預期的那樣，陷入日本「失落的幾十年」停滯狀態，它看起來都將令中國領導人、中國青年和世界大部分人失望。

《路透社》指出，經濟學家不再將消費與投資的疲弱，歸咎於疫情，而是歸咎於結構性問題，包括「佔GDP比重超過25%的房地產產業泡沫化」、「投資與消費之間失衡」、「地方政府債務負擔沉重」、「當局對私營企業的嚴格監管」、「勞動力和消費力萎縮」。

▲房地產產業泡沫化對中國造成重大經濟危機。（圖／路透社）



美國企業研究所高級研究員拉赫曼（Desmond Lachman）表示，未來10～20年內，中國經濟不太可能超越美國，當中國青年失業率已經超過20%的同一時間，經濟成長率也放緩至3%，這幾乎是陷入經濟衰退。

當日本在1990年代開始陷入停滯時，其人均GDP已超過高收入經濟體的平均水準，並接近美國的水準，然而，中國現在僅略高於中等收入水準。

「野村綜合研究所」首席經濟學家辜朝明（Richard Koo）提到，中國的問題比上一代日本的問題更具挑戰性，中國出現了「資產負債表衰退」，消費者和企業正在償還債務，而不是借貸和投資。

辜朝明認為，中國處在大蕭條的開端，唯一的解決辦法是快速、龐大、有成效且持續性的財政刺激政策。