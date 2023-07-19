加拿大野火「史上最慘」燒毀逾千萬公頃　加州也竄火勢居民急疏散

▲加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）育空地區（Yukon）的森林野火。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

隨著極端高溫侵襲，加拿大今年歷經有紀錄以來「最嚴重野火季」，燒毀面積逾1千萬公頃，約等同於冰島或美國印第安那州的面積。美國加州多地也發生災情，最嚴重的是14日開始延燒的「兔子山野火」（Rabbit Fire），不僅迅速蔓延，導致部分地區封鎖道路、發布疏散令，截至17日上午已經燒毀逾3200公頃土地。

加拿大跨機構森林消防中心（CIFFC）數據顯示，該國各地發生近900起火災，其中590起火勢無法控制。隨著野火蔓延，卡加利（Calgary）、蒙特婁、魁北克、多倫多等地的煙霧風險達中度至高度。

加拿大野火也波及美國數千萬人。18日，美東各州深受空汙危害，喬治亞州、田納西州、北卡州、南卡州、佛蒙特州和新罕布夏州的空氣質量指數（AQI）飆破150，達到「不健康」級別，不過煙霧預計19日起在美東海岸消散。

▲加州南部「兔子山野火」（Rabbit Fire）野火災情慘重。（圖／路透）



此外，美國各地逾9千萬人都在高溫警報範圍內，西南部已經連續38天發布高溫警報。其中，加州河濱郡周末氣溫達到103°F（約39.4°C），當地爆發多起野火，尤以南部河濱郡（Riverside County）的「兔子山野火」最為嚴重，目前僅約35%火勢獲得控制，而確切起火原因仍不清楚。

加州消防局表示，該州今年發生逾3030起野火，被燒毀面積近4200公頃。副局長斯佩爾曼（Lucas Spelman）向BBC透露，炎熱天氣使得消防員的打火工作變得更加疲憊，「在任何時候，你都不會感覺到任何喘息空間，（因為）真的太熱了。」