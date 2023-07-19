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美軍58年前叛逃北韓！慘遭「無麻藥挖手臂刺青」　滯留40年才離開

美大兵越界闖北韓惹議　上個美軍判逃滯留40年…慘遭「無麻藥挖手臂刺青」

▲曾叛逃到北韓的前美軍士官詹金斯（Charles Robert Jenkins）。（圖／翻攝維基百科）

圖文／CTWANT

朝鮮半島局勢緊張，但昨天（18日）在南北韓戒備最森嚴的板門店停戰區，竟發生有美國遊客在未獲授權的情況下，擅自從南韓一側，越過兩韓邊界進入北韓的事件，且事後證實，越界闖北韓的人，是一名美國二等兵。而其實這位越界的美國大兵，並不是美國第一位軍人，過去在冷戰時期，美國也有一名叫詹金斯（Charles Robert Jenkins）的士官，曾判逃到北韓投誠，事後還出書描述他在北韓過的悲慘生活。不過他已在2017年於日本過世，享壽77歲。

綜合外媒報導，當年詹金斯叛逃北韓，可說是冷戰時期最戲劇化的政治事件之一。回溯1965年，當年僅24歲、駐紮在南北韓邊境的詹金斯，因為覺得派駐在當地很危險；同時很擔心會被軍隊派往越南打仗而客死異鄉，不想再過著提心吊膽日子的他，最後做出一個大膽的決定，穿過遍布地雷的區域，向北韓投誠。

不過跨境入北韓的詹金斯，馬上就被平壤當局逮捕，他在北韓滯留了大約40年，在北韓的這段日子，他擔任過北韓士兵的英文老師，也曾在北韓的宣傳影片中，扮演美國間諜，後來北韓才把他放回美國，接受軍法審判，最後他在2017年去世。

詹金斯後來在自己所出版的書中，回憶了自己當年在北韓過的非人道生活。他描述自己在遭到北韓軍方拘留後，曾被北韓官員發現他手臂上有刺青，結果被以沒有上任何麻藥、極度不人道的方式，北韓官員用刀，一刀一刀挖除他手臂上的美軍刺青。他回憶當時曾提到，自己因痛苦而哀嚎，但一旁監視的北韓人卻嘻嘻哈哈，「那簡直是非人的遭遇」。

後來詹金斯在1980年，認識並娶了被北韓綁架的日本婦女曾我瞳（Hitomi Soga），後來經日本政府的外交交涉，曾我瞳在2002年獲准離開北韓，而詹金斯和兩名女兒，最後是在2004年，才獲准離開北韓，前往日本。最後在2017年，以77歲年紀死去。

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