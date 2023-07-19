泰總理候選人皮塔遭暫停「眾議員」資格！　不影響大選資格

▲泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）



文／中央社

泰國5月國會大選，前進黨黨魁皮塔選前遭檢舉持有媒體股份，因而不該參選，不過他仍順利當選。泰國憲法法庭今天宣布暫停皮塔的眾議員身分，他可在15天內提出辯護內容。

泰國5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中400個是區域眾議員、100個是政黨名單不分區眾議員。選舉委員會6月19日公布當選正式議員名單，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第2大黨。

前進黨和為泰黨及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。

選委會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份。根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選。皮塔多次解釋iTV股份屬於父親，父親過世後他被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，而iTV早在10多年前就停止營運。

選委會12日表示，根據他們調查，皮塔的眾議員身分應該被撤銷，並將此案交給憲法法庭裁決。憲法法庭今天宣布受理此案，並即日起暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐，皮塔15天內可向憲法法庭提交辯護內容。

泰國國會13日舉行總理選舉，候選人必須有參眾兩院750席過半數支持，也就是376席支持，8黨聯盟的席次共312席，離376席仍有一段距離，皮塔在開出的705張票取得324票支持，182票反對，199票棄權，未能達成376票的目標。

國會今天再度投票選總理，總理不需要有眾議員身分，因此不影響皮塔競逐總理大位。皮塔今天2度被8黨聯盟提名為總理候選人，投票預計下午進行。

皮塔昨天受訪表示，如果今天支持他的票數可以增加到345票到350票，希望可以獲得第3次提名機會，但如果未能達成這個目標，將把機會讓給為泰黨候選人。