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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參謀首長強調「烏克蘭反攻還沒失敗」！　稱過程漫長且血腥

▲▼烏克蘭反攻收復失地。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊6月起展開反攻行動，已成功收復部分失地。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國一名高級將領表示，烏克蘭對俄羅斯的反攻行動還遠遠稱不上是失敗，未來的戰鬥將是漫長且血腥的過程，儘管目前雙方的傷亡仍在持續增加，但是前線也在逐步挺進。基輔當局自6月展開反攻後，已經奪回部分位於南部的村莊與巴赫姆特周圍的領土，不過尚未試圖突破有重兵把守的俄軍防線。

根據《路透社》報導，美國與其他國家花了數個月的時間為烏克蘭建立如同「鋼鐵山」的武器，並使用聯合武器技術訓練烏克蘭軍隊，以幫助基輔當局能夠在對俄羅斯的反攻中突破強大的防禦。

儘管莫斯科聲稱烏克蘭的反攻失敗了，不過美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）強調，「烏克蘭的反攻與失敗還相差甚遠，現在下定論言之過早。」他表示，烏克蘭的反攻過程將是緩慢的，還有很多戰鬥要打，而他也會堅持美國先前「這將是一段漫長的時間」的說法。密利直言，「這將會很困難，且是一場血腥的戰鬥。」

▲▼烏克蘭反攻收復失地。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊正在緩慢地挺進，以免因為俄軍埋下的地雷造成巨大傷亡。（圖／路透）

自從烏克蘭6月正式展開反攻行動後，基輔已經奪回了南部的部分村莊與巴赫姆特周圍的領土，不過至今尚未試圖突破俄軍的防線。基輔當局表示，他們是故意緩慢推進，以避免在俄軍安裝地雷的地區造成重大傷亡，烏軍現今的戰鬥重點是削弱俄羅斯的後勤與指揮能力。

距離烏克蘭在東部與南部地區發動反攻已經超過6周，而俄羅斯則是在東北部地區發動進攻。俄羅斯花了數個月挖掘防禦陣地，同時在周遭埋下地雷，而這也使得烏軍在東部與南部的進展緩慢且血腥。

密利直言，各種軍事演習的結果都顯示烏克蘭有一定程度上的進步，但是紙上談兵與實際面對複雜的雷區、鐵絲網以及俄羅斯的戰壕還是不一樣。他強調，「真正的戰爭是不可預測的。它充滿了恐懼、迷霧以及摩擦。」

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